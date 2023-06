Saône-et-Loire : le ministre de l'Agriculture attendu au salon Euroforest

Le programme s'annonce chargé pour le déplacement du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire en Saône-et-Loire ce vendredi 23 juin. Marc Fesneau est attendu dès 8 heures du matin à Saint-Bonnet-de-Joux où se tient pendant trois jours le salon Euroforest 2023 , le salon référence dans le milieu forestier en Europe. Il se déroule dans la forêt de Chaumont. Il accueille 400 exposants et on y attend d'ici samedi soir 42 000 visiteurs.

Le ministre remettra ensuite les insignes de l’Ordre national du Mérite à Pierre Botheron, le directeur de l’établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles "Fontaines Sud Bourgogne" . La cérémonie est prévue à 11 heures en sous préfecture de Charolles.

Enfin, Marc Fesneau va conclure son déplacement par la visite d’une exploitation agricole d'élevage bovins sur la problématique de la prédation du loup.