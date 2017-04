Bourgogne : le vignoble a les honneurs du prime time

France Télévisions diffuse une chronique quotidienne à 20H52 mettant à l'honneur les régions viticoles françaises et leurs productions. Ce 11 avril, Gevrey Chambertin entre en scène.

Il s'appelle Nicolas Rossignol. Ce viticulteur de Gevrey-Chambertin va réaliser une sacrée prouesse : résumer les "climats de Bourgogne" en moins d'une minute à la télé! France Télévisions lance effectivement un programme oenotouristique, un programme court baptisé "1 minute, 1 vignoble". Diffusé sur France 2 jusqu'au 4 mai prochain, mais aussi sur France 5 du vendredi 28 avril au 18 juin, il est consacré aux grandes régions viticoles: le Bordeaux, la Champagne, le Languedoc, la Provence, les Côtes du Rhône et bien entendu la Bourgogne.

Le vignoble bourguignon © Maxppp - Christian Watier

100 % axé sur la culture et le patrimoine

Cette petite émission inédite est constituée en tout de 18 films d’une minute chacun. Son but est de proposer aux spectateurs une promenade à la découverte des terroirs et leur faire découvrir des savoir-faire spécifiques autour de l’animatrice Tiga. Et surtout bien sûr faire il s'agit aussi de mettre en lumière la richesse du patrimoine viticole français... "une minute, un vignoble" a été réalisé grâce à l'implication (bénévole) des interprofessions. Chez nous, le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne, a souhaité mettre en avant ses "Climats" (Côte de Beaune et Côte de Nuits) inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 2015.

Pour le petit clip tourné il y a un mois, on voit donc Nicolas Rossignol* dans la cave du domaine Rossignol-Trapet de Grevrey. Il sera diffusé deux fois sur France 2. Première diffusion ce 11 avril au soir aux alentours de 20H35. "Il y avait un script écrit par le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne avec les idées fortes que l'on voulait faire passer." explique Nicolas Rossignol. "Moi, j'ai plutôt l'habitude d'expliquer les climats en une heure et demie, au milieu des vignes ou dans ma cave, là il a fallu tout condenser en 49 secondes . Je n'ai pas vu le résultat, j'attend de le voir à la télévison."

Un programme multidiffusé

Le programme sera diffusé en tout quatre fois. Deux fois sur France 2 et 2 fois sur France 5 aux alentours de 20h35. Ces petits spots ont été conçus par le Studio Kabo et parrainé par Vin et Société. Vin et Société dont le président, Joël Forgeau rappelle que ce programme inédit a pour objectif de donner aux télespectacteurs "l'envie de partir à la découverte des vignobles comme 10 millions de touristes l'ont déjà fait en 2016".

*sur le domaine Rossignol-Trapet, on cultive 13 hectares (2 ha sur Beaune et Savigny-les-Beaune et 11 ha sur Gevrey-Chambertin), on produit environ 60 000 bouteilles dont 85% sont exportées sur tous les continents. Dans sa famille, du côté de son père, la famille Rossignol, on est viticulteurs depuis le 16e siècle et du côté de sa mère depuis le 18e siècle.