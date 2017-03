Bourgogne : une récolte 2016 moins importante en quantité mais de bonne qualité

Comme attendu, la récolte 2016 en Bourgogne a été très mauvaise voire catastrophique par endroits au niveau de la quantité.Selon la Confédération des Appellations et des Vignerons de Bourgogne (CAVB), ce sont 1,22 millions d'hectolitres qui ont été produits. Soit une baisse de 20%!

La Bourgogne a produit moins de vin en 2016. Selon la Confédération des Appellations et des Vignerons de Bourgogne (CAVB) , cette récolte serait même inférieure de 20% en quantité par rapport à ce que l'on était habitué à voir ces dix dernières années, à savoir 1,5 millions d'hectolitres par an environ. Au total, ce sont en effet 1,22 millions d'hectolitres qui ont été produits l'an dernier.

La faute aux différents aléas climatiques

Il y a eu bien sûr ce terrible épisode de gel dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 avril 2016. De très nombreux vignobles ont été ravagés. Et certains domaines ont soufferts plus que d'autres. On se souvient que dans le Chablisien et en Côte-d’Or (Côtes-de-Nuits et Côtes-de-Beaune) ou encore dans la côte chalonnaise, les rendements ont été exceptionnellement bas. Il faut dire que les jeunes pousses de vignes ont été gelées sur pied et ont donné très peu ou pas du tout de raisin. Dans le Mâconnais s'est ajoutée la grêle mi-avril.

Les vignes à Pernand-Vergelesses sous le soleil ce lundi, certaines ont beaucoup souffert en 2016 © Radio France - Radio France

Des rendements tellement bas qu'une cellule de suivi a été mise en place par la préfecture

Vu l'ampleur des dégâts et vu le désarroi de certains viticulteurs, la préfecture de Bourgogne a très rapidement mis en place une cellule de suivi « aléas climatiques ». Son but: proposer un panel de mesures pour aider de manière individuelle les viticulteurs ayant le plus souffert de la météo. Parmi ces mesures: la mise en place d'exonération de taxes foncières sur le foncier non-bâti ou encore des incitations pour recourir à l'activité partielle. Un dispositif qui selon la préfecture, a permis à 72 domaines viticoles de percevoir des aides de 7 euros de l'heure pour conserver 331 équivalents temps plein tout en les allégeant un peu de leurs difficultés.

Mais un millésime 2016 de grande qualité

Heureusement au niveau de la qualité le millésime 2016 restera comme un très bon cru. Mais il ne faudrait pas avoir une nouvelle catastrophe météorologique cette année car certains viticulteurs sur le fil du rasoir pourraient mettre la clé sous la porte.