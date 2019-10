Ce mardi 8 octobre, à l'appel du syndicat agricole, la F.N.S.E.A., les agriculteurs vont se mobiliser sur les routes bretonnes. Ils vont mettre en place des barrages filtrants pour informer sur les accords de libre-échange et dénoncer l'agri-bashing dont ils se disent victimes.

CARTE - Barrages filtrants et convoi routier : les agriculteurs manifestent ce mardi 8 octobre

Les Jeunes Agriculteurs et la FNSEA appellent à se mobiliser. (Archives)

Région Bretagne, France

Les agriculteurs de toute la France se mobilisent sur les routes ce mardi 8 octobre pour répondre à un appel de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (F.N.S.E.A.) et des Jeunes Agriculteurs. Les agriculteurs veulent dénoncer les campagnes d'agri-bashing dont ils se disent victimes (pesticides, maltraitance animale, etc.) et les conséquences des accords de libre-échange.

"France, veux-tu encore de tes paysans?'" demande le syndicat agricole. Pour faire passer son message il appelle à organiser des barrages filtrants sur les grands axes routiers du pays et donc de Bretagne. L'occasion de dialoguer avec les automobilistes.

En Côtes-d'Armor :

Deux barrages filtrants seront installés sur la RN 12 entre 12h et 14h à Plounévez-Moëdec dans le sens Brest/Saint-Brieuc au niveau de l'échangeur de Beg Ar C'hra. L'autre sera mis en place en direction de Saint-Brieuc au niveau de l'aire de repos de Plestan sur la RN12.

Dans le Finistère :

Aucun barrage ne sera mis en place ce mardi 8 octobre. Les syndicalistes souhaitent privilégier le dialogue avec les maires et le ministère.

En Ille-et-Vilaine :

Six barrages filtrants seront mis en place entre 11h et 15h au niveau du barrage de la Rance. Cinq autres seront installés sur les quatre voies à Breal-sous-Montfort, à Bédée, Torcé, Tinténiac et Guichen.

Dans le Morbihan :

Les agriculteurs du Morbihan ont choisi de ne pas organiser de barrage filtrant. Vers 10h30, ils vont partir en convoi de la sous-préfecture de Pontivy pour relier la préfecture de Vannes où ils se donnent rendez-vous en début d'après-midi. Les agriculteurs vont se relayer à Locminé et Grand-Champ. Des perturbations sont à prévoir sur la départementale 767.