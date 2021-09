Bretagne : une loi force des éleveurs de porcs en plein air à mettre la clef sous la porte

Une vingtaine de cochons en liberté dans un sous-bois de la ferme de Kervilavel, à Plougastel, dans le Finistère, où il faudrait installer un local pour se désinfecter et des clôtures pour se conformer aux normes. "Impossible" pour l’exploitant Guillaume Rolland. "Il faudrait déjà que j'achète tout le terrain... Pour ma part, je suis autour de 400 propriétaires pour 50 hectares donc il faut que tout le monde soit d'accord pour vendre déjà. En plus, ça entraine un surcoût qui rend l'exploitation pas viable donc on est obligé d'arrêter parce qu'on ne gagne pas un sous en plus", explique-t-il avec résignation.

"Beaucoup d'amertume" pour Guillaume Rolland, contraint d'arrêter l'élevage de porcs en plein air à cause des normes européennes. Copier

Quinze ans de travail sur la ferme avec sa conjointe, Séverine Quéré et des porcs de qualité, reconnus par des chefs étoilés. Mais seulement 1.500 euros d'aides proposées pour appliquer les normes sanitaires, qui visent à empêcher une épidémie de peste porcine africaine en France, contre un coût réel d'au moins 400.000 euros, selon l'éleveur. La pilule ne passe pas : "Beaucoup d'amertume parce qu'il y a eu beaucoup de boulot... Beaucoup... beaucoup de boulot."

Guillaume Rolland et Séverine Quéré élèvent des porcs en plein air depuis quinze ans. - Guillaume Rolland

L'exploitation fermera définitivement à la fin de l'année et dans un bar du bourg de Plougastel, on regrette déjà la ferme de Kervilavel. Nathalie, est "très triste" de la voir disparaître et fait des réserves de saucisses. Selon certains habitants de Plougastel, maintenant pour acheter du cochon ce sera direction le supermarché.