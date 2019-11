Bretagne : ces anonymes qui agissent bénévolement pour prévenir le suicide dans le monde agricole

Comment prévenir les suicides dans le milieu agricole ? La Mutualité Sociale Agricole cherche à former des "sentinelles", des bénévoles anonymes qui tentent de repérer et d'aider les personnes en souffrance dans le milieu agricole. Rencontre avec une de ces "sentinelles" dans les Côtes d'Armor.

Saint-Brieuc, France

On l'appellera Marie, son deuxième prénom. A 62 ans, cette agricultrice à la retraite est devenue "sentinelle". Marie a été formée à repérer et à aider les personnes en souffrance dans le monde agricole. "Cette formation nous apprend à aborder les personnes, à les comprendre, à ne pas les juger, on peut aussi les mettre en contact avec des services médicaux ou d'écoute".

Un travail anonyme et bénévole

"Le mal-être, on ne l'exprime pas toujours et il ne se voit pas forcément par les proches. Quelqu'un d'extérieur peut avoir un autre regard pour déceler un comportement inquiétant".

Lorsqu'elle repère une personne en difficulté, Marie décroche son téléphone pour lui parler ou va à sa rencontre directement. "J'ai vu des gens découragés, on a discuté longuement, ils sont toujours là, ça veut dire qu'ils ont réussi à passer le cap mais on ne voit pas forcément le résultat de notre travail. L'important, c'est de leur donner le moral ou de les amener à trouver des solutions à leurs problèmes".

Des formations en novembre et décembre

La Mutualité Sociale Agricole cherche à former des "sentinelles" comme Marie, des gens qui en contact avec le milieu agricole : des agriculteurs, des vétérinaires, des banquiers... Des formations ont lieu les 16 et 17 décembre dans les Côtes d'Armor, d'autres sont également organisées ce mois de novembre dans le Finistère.