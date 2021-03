Bretagne : l'ouverture de la pêche à la truite

Avec les pluies de l'automne et de l'hiver, les niveaux des cours d'eau sont satisfaisants, dit -on à la Fédération de pêche du Morbihan

C'est l'ouverture de la pêche dans les cours d'eau de première catégorie et dans les plans d'eau. Après une année 2020 fortement perturbée par le premier confinement, les pêcheurs devraient être nombreux à essayer d'attraper truites et saumons, 2 espèces emblématiques et patrimoniales en Bretagne. Pour le brochet il faut attendre encore un peu : l'ouverture pour le carnassier est prévue le 24 avril.

Les niveaux des eaux sont corrects cette année

Première satisfaction pour les pêcheurs : dans la plupart des cours d'eau, le niveau des eaux est satisfaisant. "Ceci est dû aux pluies régulières de l'automne et de l'hiver", constate François Jossec, de la fédération de pêche du Morbihan. "Contrairement aux années passées où nous avions connu un manque de pluie, cette année c'est beaucoup mieux". Cette situation présente 2 avantages : les eaux plus hautes et donc un peu plus troubles "protègent" en quelque sorte le pêcheur qui pourra s'approcher un peu plus de la rivière et sera vu au dernier moment par le poisson. Le niveau des cours d'eau en hausse, c'est aussi un point positif pour la reproduction. Pour François Jossec, "plus il y a d'eau, plus haut va le poisson pour se reproduire. Et donc à priori on estime que c'est bon pour la ressource".