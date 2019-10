Bretagne : la récolte des pommes à cidre est en baisse

Les conditions météorologiques de l'été et le gel du printemps ont pesé sur la récolte. Il s'agit de la plus petite depuis au moins six ans.

Région Bretagne, France

La récolte des pommes se poursuit pour les 2.000 pomiculteurs de Bretagne. Elle devrait se terminer à la fin du mois d'octobre pour les pommes de table mais continuer jusqu'en décembre pour les pommes à jus et à cidre les plus tardives. Ce cru 2019 ne marquera pas les esprits.

La plus petite récolte depuis six ans

L’Union nationale interprofessionnelle cidricole estime que la récolte de pommes à cidre devrait baisser de 5% par rapport à l'an dernier. En Bretagne, elle est estimée autour de 32.000 tonnes. La plus petite récolte depuis six ans.

Plusieurs raisons sont avancées. A cause de la sécheresse et de la canicule, les pommes n'ont pas assez grossi. Elles sont tombées plus tôt que d'habitude. Les premières récoltes ont eu lieu autour du 10 septembre avec une quinzaine de jours d'avance d’après la chambre d'agriculture. Il y aussi eu le gel du printemps, en avril et en mai. Certains producteurs ont perdu les trois quarts de leur récolte.

Ce cocktail météorologique donne des fruits plus secs, plus petits mais plus suffisamment sucrés voire plus acidulés. Autre point positif, cette année les pommes n'ont pas souffert de maladies.