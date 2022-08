Bretagne : la sécheresse impacte la récolte de maïs

A Guipel (Ille-et-Vilaine), la famille Lecarpentier a commencé en début de semaine l'ensilage de la céréale. Les récoltes du maïs seront moins importantes cette année à cause de la sécheresse. Les agriculteurs craignent les prochains mois.

Depuis le début de la semaine, l'ensileuse a commencé à couper les 86 hectares de maïs que compte l'exploitation de la famille Lecarpentier. C'est inédit si tôt dans la saison. L'année dernière, ils avait coupé le maïs début octobre. " Normalement le maïs peut faire 3 mètres, là il en fait 1 mètres 80 ", explique Florian Lecarpentier en montrant le champ. Lui s'occupe des céréales dans la ferme Chesnay-Piguelaye. La sécheresse a empêché la céréale de grandir. Heureusement, les épis sont bien remplis. Ce sont les grains qu'ils contiennent qui fournissent les protéines aux vaches.

D'autres céréales semées

Mais cette année, la récolte sera moins importante. "Heureusement, on a réussi à faire du stock l'année dernière. Cela va compenser avec la récolte de cette année mais il ne faudrait pas une deuxième année comme ça." affirme Florian Lecarpentier. Pour faire face à cette récolte moindre, la famille a recours à différentes techniques. "Le maïs va être rare cette année donc il sera cher. On va donc éviter d'en acheter, à la place on va développer les cultures de mélanges céréaliers pour économiser le maïs ", souligne Florian Lecarpentier.

L'ensileuse coupe le maïs, il est ensuite déversé dans la remorque derrière le tracteur de Florian Lecarpentier © Radio France - Lisa Morisseau

" Nous serons peut-être obligé de vendre des vaches pour compenser le manque, car le lait ne sera sans doute pas payé assez cher", envisage Paul Lecarpentier, le père de Florian qui s'occupe des vaches de la ferme. Sur les 150 vaches que possède la famille, cinq à dix bêtes pourraient être vendues.