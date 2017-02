VIDEO | Les agriculteurs bretons mettent la pression sur les supermarchés

Alors que les négociations sur les prix sont en cours, les Jeunes agriculteurs du Finistère sont allés à la rencontre des patrons des supermarchés pour leur demander de faire des efforts, en achetant leurs productions à des prix plus élevés.

Les agriculteurs préviennent : cette action pacifique est un avertissement. Alors que les négociations sur les prix sont en cours, ils rappellent qu'ils ne s'en sortent pas. Ce mercredi, ils sont allés à la rencontre des responsables des supermarchés.

"Chacun sa part du gâteau!"

Sylvain Jaouen, des Jeunes agriculteurs du Nord Finistère explique : "C'est symbolique, les grandes surfaces et nos industriels sont rentrés en négociation jusqu'à la fin du mois, pour fixer les prix pour l'année. Nous voulons leur montrer qu'on est là. Chacun sa part du gâteau mais nous on a besoin d'une grande part du gâteau cette année".

"Le prix du beurre n'a jamais été aussi haut, et nous on n'en voit pas la couleur!"

Les agriculteurs se désolent du prix d'achat de la tonne de lait : "Le prix du beurre n'a jamais été aussi haut, et nous on n'en voit pas la couleur!". De leur coté, les patrons des supermarchés affirment qu'ils jouent le jeu, et renvoient vers les industriels.

Les négociations se terminent à la fin du mois, et les agriculteurs préviennent, s'ils ne sont pas entendus, ils sont prêts à reprendre les manifestations comme l'année dernière.