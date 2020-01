Bretagne : les huîtres d'Hirel sont de nouveau comestibles et peuvent être ramassées

Hirel, France

Les huîtres de la zone conchylicole d'Hirel (rivage n°35-11) sur la côte d'Emeraude peuvent de nouveaux être ramassées, commercialisées et consommées. Le 3 janvier, les coquillages de ce bassin et ceux de la baie du Mont-Saint-Michel (rivage n°35-06) ont fait l'objet d'une mesure d'interdiction sanitaire à cause de la présence du norovirus. Cette mesure a été levée par la préfecture pour la zone d'Hirel ce jeudi 9 janvier.

Le délai légal de précaution est écoulé

"En l’absence de nouveau signal d’alerte justifiant le maintien de la fermeture sanitaire l'interdiction de pêche, de ramassage, d’expédition et de commercialisation est désormais levée pour cette zone" indique la préfecture. Le délai de 28 jours s’appliquant entre la date de récolte des coquillages potentiellement liés à la dernière intoxication connue et sa possible réouverture est écoulé. Ce maintien de la mesure de fermeture dans la baie du Mont-Saint-Michel s'explique par une date de récolte plus tardive dans cette zone.