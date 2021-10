Bretagne : pour relancer la consommation, ils veulent baisser la TVA sur les produits bio

C'est une première depuis 20 ans. Les ventes de produits bio ralentissent en France et toutes les filières sont concernées. "Nous assistons à un tassement depuis le printemps 2021," assure Denis Paturel, le vice-président de la plateforme Initiative Bio Bretagne. Viande, produits laitiers et œufs : toutes les filières sont concernées. Au premier semestre les ventes de viande hachée bio ont par exemple reculé de 9% par rapport à 2020. La baisse est de 9% pour le beurre ou 10% pour la crème.

"En 2020, les gens sont restés chez eux et ils ont beaucoup plus cuisiné et nos produits bio ont été sollicités. Nous avons continué sur notre dynamique de développement pour répondre à ces attentes mais en début d'année il y a eu un coup de frein," explique Denis Paturel.

Des prix d'achat en baisse pour les agriculteurs

Pour les 3.700 agriculteurs et producteurs bio en Bretagne, c'est la douche froide. Les surplus de production ne trouvent pas preneur et se trouvent déclassés en conventionnel avec des conséquences sur les prix d'achat. "Les prix sont plus faibles car les stocks sont plus importants. Le risque c'est de voir des agriculteurs convertis au bio faire marche arrière. Si la tendance ne s'inverse pas d'ici la fin d'année, il y aura beaucoup de déconversions en 2022."

Les prix des produits bio sont encore un frein à l'achat pour les consommateurs, alors le réseau de promotion fait une proposition. "Le pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations et peut-être que les consommateurs préfèrent aujourd'hui partir en vacances et diminuer leurs dépenses en consommation. On propose aux pouvoirs publics de flécher différemment le financement du bio en utilisant une partie de l'argent servant à la dépollution des eaux. Une autre piste, qui a déjà été évoquée c'est de baisser la TVA pour rendre les produits plus accessibles." Le bio représente aujourd'hui 6% des ventes des produits alimentaires.