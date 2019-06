Bretagne : un candidat de "L'amour est dans le pré" est à la recherche d'une ferme

Johanna et Samuel cherchent à s'installer en Bretagne.

Après avoir passé plusieurs semaines sous l’œil des caméras de la chaîne M6, un agriculteur de "L'amour est dans le pré" fait appel aux téléspectateurs qui ont suivi son aventure...et aux autres ! Samuel Fraquet a participé à l'édition 2018 de l'émission de rencontres. A l'époque il évoquait déjà les soucis traversés par son exploitation : la sécheresse et la baisse du prix de vente du lait notamment.

La situation ne s'est pas améliorée pour l'éleveur de vaches corrézien. Sa ferme est désormais placée en procédure de sauvegarde et l'agriculteur à jusqu'à cet hiver pour trouver une solution. Avec sa compagne Johanna, rencontrée lors de l'émission, il a donc décidé de déménager. "On a choisi la Bretagne car c'est là-bas que les terres sont les meilleures pour le mode d'agriculture que l'on a adopté," explique Johanna. "Nous sommes passés en bio et surtout les vaches ne mangent que de l'herbe, mais ici les terres ne sont pas assez riches."

Une cagnotte en ligne pour réunir 15.000 euros

Le couple avait trouvé une ferme pour venir s'installer en Morbihan mais la vente n'a pas pu avoir lieu. "Le propriétaire a été exproprié pour effectuer des travaux routiers." Johanna et Samuel épluchent les annonces du centre Bretagne, à la recherche d'une exploitation avec des prés à proximité. En parallèle, ils ont lancé une cagnotte sur le site Ulule afin de rassembler 15.000 euros. "Le déménagement des 40 vaches, des génisses et du matériel va coûter cher et nous avons besoin de moyens. Il y aura des contreparties pour les donneurs," souligne Johanna.

La cagnotte sera clôturée à la fin du mois de juillet.