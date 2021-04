Bretagne : un numéro vert pour lutter contre les dégâts causés par les choucas

Les choucas font des ravages dans les cultures. En 2020, les dégâts en Bretagne se sont chiffrés à plus de trois millions d'euros. La chambre d'agriculture lance un numéro vert pour aider les victimes à déclarer leurs dommages et mieux lutter contre ces oiseaux.

Pour aider les agriculteurs victimes des dégâts provoqués par les choucas, la Chambre d'agriculture de Bretagne met en place un numéro vert. Il s'agit du 0801 902 369. Ce numéro et l'aide apportée était "réclamée par les agriculteurs", explique la Chambre d'agriculture de Bretagne dans un communiqué. Il faut dire qu'en 2020, la facture était salée. Ces oiseaux ont entrainé des pertes de production jusqu'à trois millions d'euros pour la Bretagne. Le choucas des tours, c'est son nom, recherche sa nourriture dans les champs, ce qui n'est du goût des agriculteurs. De nombreuses campagnes d'abatage ont lieu régulièrement. Depuis longtemps des études environnementales demandent des études Bretagne Vivante.

Un service réclamé par les agriculteurs

L'objectif de ce numéro gratuit est double explique la Chambre d'agriculture "apporter des réponses aux agriculteurs vis-à-vis des possibilités d'intervention comme les tirs ou le piégeage et inciter les agriculteurs à déclarer les dégâts subis sur un formulaire en ligne dédié." Des conseillers pourront ensuite orienter les victimes vers le dispositif propre à chaque département et ainsi renseigner l'agriculteur sur les mesures qui existent. Le numéro fonctionne depuis le lundi 26 avril et jusqu'au 15 juillet, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Le choucas, l'oiseau mal-aimé en Bretagne

Le choucas des tours, c'est son nom, recherche sa nourriture dans les champs cultivés, ce qui n'est pas du goût des agriculteurs. De nombreuses campagnes d'abatage ont lieu régulièrement en Bretagne. Bretagne Vivante a d'ailleurs obtenu du tribunal administratif de Rennes la suspension d'une campagne d'abattage de 150 choucas en 2018 dans le Morbihan.