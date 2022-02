Bretenière : l'Inrae expérimente l'agriculture du futur

Sur les 140 hectares du hameau d'Epoisses à Bretenière, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae) expérimente des systèmes agricoles innovants qui pourraient aider les agriculteurs à transformer leurs pratiques.

Ce n'est pas l'agriculture d'il y a 50 ou 60 ans

Les expérimentations sont à l'image du hameau : entre la salle voûtée, vestige du XIIe siècle et la salle de conférence dernier cri et le nouveau laboratoire fraîchement inaugurés, les ingénieurs inventent dans les champs des systèmes agricoles sans pesticides, économes en énergie, et s'appuient à la fois sur des haies végétales, des bandes fleuries et des nouvelles technologies. Pas question de retour en arrière donc pour Pascal Marget, le directeur de l'unité d'expérimentation : "l'agroécologie ce n'est pas l'agriculture de Grand-Papa, d'il y a 50 ou 60 ans voire plus. L'agroécologie c'est aussi des machines qui sont capables de détecter des adventices dans les champs, avec des systèmes d'imagerie embarqués sur des tracteurs ou des drones. Et la seconde d'après on peut avoir du matériel qui va détruire ces adventices de façon mécanique." Et si vous vous demandez ce que veut dire le mot "adventices", et bien c'est ce que Grand-Papa appelait "mauvaises herbes".

Des systèmes innovants mais productifs

Sur différentes parcelles, l'Inrae fait des tests. Planter des haies ou des bandes fleuries pour faire revenir des insectes indispensables à la bonne santé du sol et qui peuvent permettre de lutter contre certains parasites. Introduire certaines plantes qui fournissent de l'azote à la terre sans avoir besoin d'en ajouter. Et tous ces tests sont étudiés très minutieusement en laboratoire. Pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et surtout pourquoi ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. "L'idée à terme c'est de pouvoir fournir des outils aux agriculteurs, avec des preuves scientifiques. On ne va pas fournir un mode d'emploi clé en main, ce n'est pas possible, chaque agriculteur doit adapter les outils en fonction de son exploitation", explique Pascal Marget.

Puisque l'argent est le nerf de la guerre, l'Inrae se fixe comme objectif "des systèmes innovants qui sont aussi performants que l'agriculture conventionnelle à 10 ou 12 ans." Et s'il doit y avoir une petite baisse de la productivité, Pascal Marget estime qu'il faut en parallèle inventer de nouveaux systèmes de rémunération, "par exemple sur la qualité des produits, ou liés à l'amélioration de l'environnement. Pourquoi aujourd'hui un agriculteur ne pourrait pas être rémunéré s'il prend soin des paysages qu'on peut tous admirer et de l'air que l'on respire ?"