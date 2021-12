Brexit : Emmanuel Macron va recevoir les pêcheurs à l'Elysée

L'Elysée prend en main le problème des licences de pêche. Emmanuel Macron va recevoir ce vendredi matin, à 11h30, les représentants des comités des pêches des Hauts-de-France, de Normandie et de Bretagne.

Depuis le Brexit, ces licences sont obligatoires pour les bateaux français qui veulent jeter leurs filets dans les eaux britanniques. Mais elles arrivent au compte-goutte. Actuellement sur la côte d'Opale et dans la Somme, 39 pêcheurs ont obtenu une licence, 34 se sont vu opposer un refus, et 28 bateaux ont fourni les justificatifs et sont en attente d'une décision.

Ce manque de licences va engendrer des problèmes économiques sur toute la région

Olivier Leprêtre, le président du comité régional des pêches, estime que "c'est un honneur d'être reçu à l'Elysée pour parler de nos problèmes. On va expliquer à Emmanuel Macron que ce manque de licences va engendrer des problèmes économiques sur toute la région des Hauts-de-France".

Les pêcheurs se mobiliseront-ils de nouveau s'ils ne sont pas entendus ? "Si les professionnels veulent faire des actions, on les mènera à bien", répond Olivier Leprêtre, "c'est à eux de décider".