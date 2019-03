Brexit, glyphosate ou sangliers, les incertitudes des agriculteurs de la FDSEA réunis à Nancy

Nancy, France

Le ministre de l'Agriculture est venu clôturer le 73ème congrès de la FNSEA réuni cette semaine à Nancy. Didier Guillaume a tenté de rassurer la profession ; des paysans syndiqués qui ont des inquiétudes sur les conséquences du Brexit sur les exportations mais ce n’est pas le seul sujet d’actualité.

Parmi les dossiers anxiogènes, l’interdiction du glyphosate d’ici trois ans, la réforme des retraites agricoles ou encore la menace de la peste porcine africaine qui touche des sangliers en Belgique. Une maladie contagieuse du sanglier au cochon - mais pas à l'homme - qui est une «épée de Damoclès» que les éleveurs de porc surveillent.

Troisième zone blanche en Meurthe-et-Moselle

Pour le ministre de l'Agriculture, "le bilan est positif, la France reste indemne et nous avons fait une clôture et un vide sanitaire et cela se poursuit en Meurthe-et-Moselle" avec l'annonce de la création d’une troisième zone blanche en Meurthe-et-Moselle, de manière préventive, face à la peste porcine africaine. Le ministère de l'Agriculture rappelle que "la menace de la peste porcine africaine reste réelle. Les cas de peste porcine africaine sont à quelques kilomètres de la frontière".

Soyons sérieux ! Le vert, c’est plus cher.

Autre sujet d’inquiétude : les conséquences du dérèglement climatique et certains agriculteurs demandent à pouvoir faire davantage de réserves d’eau mais cela reste un point de désaccord avec le gouvernement.

Je suis très opposé à la TVA à 0% sur le bio.

Et parmi les annonces en tribune du ministre de l’Agriculture, le rejet de l'idée d'une TVA à 0% sur le bio, une proposition du distributeur Michel-Edouard Leclerc pour rendre ces aliments sans pesticide ni conservateur "plus accessibles". Une idée de baisse des taxes rejetée par Didier Guillaume pour qui "c'est une hérésie fiscale et une hérésie sociale. Je suis très opposé à la TVA à 0% sur le bio".

La présidente de la FNSEA a la même réaction hostile : "Qui peut croire Michel-Edouard Leclerc ? On sait très bien qu’il va mettre l’argent dans sa poche. Maintenant il faut payer les consommateurs pour qu’ils mangent bio, supplier les gens de mangent bio ? Soyons sérieux ! Le vert, c’est plus cher. Les Français veulent du local, manger a un prix. On ne peut pas se nourrir toujours mieux pour toujours moins cher" martèle Christiane Lambert, qui dirige le premier syndicat agricole français depuis deux ans.