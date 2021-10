Brexit : les pêcheurs boulonnais se donnent 15 jours pour passer à l'action

Alors que la saison de la coquille Saint-Jacques commence, seulement 35 licences ont été données par les Britanniques aux marins-pêcheurs boulonnais. Il en reste encore 80 à délivrer.

Des licences refusées sans aucune explication

L'accord post-Brexit, conclu in extremis à la fin de l'année dernière entre Londres et Bruxelles, prévoit que les pêcheurs européens puissent continuer à travailler dans les eaux britanniques à condition d'obtenir une licence. Elle est accordée si les pêcheurs peuvent prouver qu'ils y pêchaient avant. Mais elles sont délivrées au compte-gouttes ou refusées sans explication " c'est illogique, des licences ont été données a des bateaux qui ne vont presque jamais dans les eaux britanniques et moi j'y vais depuis 35 ans et je n'ai pas ma licence" nous confie Christophe Lomel patron fileyeur boulonnais.

Les pêcheurs boulonnais en colère

Luc Ramet est le patron du bateau Charles-de-Foucauld, lui non plus, n’a pas encore eu sa licence pour pêcher dans les eaux britanniques. II se prépare pour la pêche des coquilles Saint-Jacques qui vient de débuter "Mon bateau est neuf et avec une nouvelle immatriculation c'est pour cette raison que les britanniques me refusent la licence" Si rien n'est fait dans 15 jours, il est prêt a passer à l’action pour les faire "plier"

Le gouvernement hausse le ton

Ce mardi le Premier ministre Jean Castex a demandé à la commission européenne qu'elle "bouge davantage" et soit "plus ferme" avec Londres à propos du conflit sur la pêche. Un peu plus tôt Clément Beaune avait lui aussi haussé le ton _"Notre patience a une limite claire_...cela fait neuf mois que nous discutons calmement, gentiment. Ça suffit !" a affirmé le secretaire aux Affaires européennes.

La semaine dernière la ministre de la mer, Annick Girardin a annoncé le début de négociations avec les autres pays européens pour mettre en place des mesures de rétorsion envers la Grande-Bretagne. L' objectif : obtenir toutes les licences manquantes.