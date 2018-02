On parle agriculture dans le débat en breton cette semaine. Comment font les jeunes pour s'installer en 2018 ? Anv ‘zo bet ar sizhun-mañ deus labour-douar ha petra ‘zesach ar re yaouank c’hoazh hiziv an deiz da vont gant ar vicher a beizant.

Bretagne, France

Disadorn e vo roet lañs da saloñs al labour-douar e Pariz... E-pad ur sizhunvezh e vo diskouezet ar gwellañ deus produadur peizanted Bro C'hall... Met a vloaz da vloaz e teu enkadennoù da zuañ amzer dazont al labour-douar... Pa vefe skandal Lactalis pe prizioù re izel paeet d'ar broduerien... Setu, penaos e wel ar re yaouank ar vicher a labourer-douar ? Perak, o c'houzout e vo start o vuhez, o deus dibabet mont gant ar vicher-mañ ? Penaos reneveziñ al labour-douar ? Setu ar goulennoù hon eus klasket respont dezho diriaoù da noz...

Daou zen yaouank a oa gant Katell Uguen ha Manu Mehu... E studio France Bleu Breizh Izel, Mikel Kraz hag a zo danvez peizant… Oc’h heuliañ ur BPERA (Brevet Professionnel Responsable d'exploitation agricole) emañ... Ha dizale 'vo perzh deus ur Gaec...

Dre bellgomz e oa Goulven Troadec, labourer-douar e Plounevez-Moedeg e Aodoù an Arvor... Labourat a ra eñ ivez 'barzh ur Gaec, gant pevar den all... Ha kroget eo e-penn kentañ ar bloaz da sevel saout ha kivri...

Lodenn-gentañ Diviz ar Yaou 22/02 Copier

SCI ar Skrapo e Bro Dreger, 'lec'h 'mañ Goulven gant e atant - SCI Skrapo

Eil lodenn Diviz ar Yaou 22/02 Copier

« Ma klemm al labourerien-douar a ra gant an doare boutin eo peogwir e rankfent ober e mod all da gas o atantoù » eme Mikel Kraz a zo gant e studioù da zont da vezañ peizant ha da vont war-lerc'h e dad gant an atant...

Trede lodenn Diviz ar Yaou 22/02 Copier