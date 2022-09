Brive accueille le concours national de la race Salers, la "vache du 21ème siècle" selon les éleveurs

Le concours national de la race Salers a lieu cette année en Corrèze. Les éleveurs ont commencé à aménager ce mardi la halle Brassens sur la place de la Guierle à Brive pour y accueillir les 250 animaux attendus. Cela faisait 60 ans que ce concours n'avait pas eu lieu en Corrèze. Le département fait pourtant partie du berceau de la race.

3 ou 4 éleveurs de plus chaque année

Majoritairement en Xaintrie, il y a 42 éleveurs corréziens spécialisés en Salers, pour un peu plus de 5200 bêtes. Un nombre qui augmente ces dernières années. Le herd book Salers enregistre 3 ou 4 installations par an dans le département. "Soit des éleveurs qui changent de race ou qui s'installent en Salers" précise Karine Champeix, technicienne du herd book. Il faut dire que la Salers a des atouts à faire valoir. C'est même une race d'avenir selon Jean-François Matthieu, porte-parole du syndicat des éleveurs corréziens de vaches Salers. "La race Salers, à nos yeux, est la race du 21ème siècle" ose-t-il même augurer.

Une vache qui peut faire un broutard de 400 kilos rien qu'avec le lait de la mère", Victor Fourtet, éleveur de Salers à Saint-Julien-aux-Bois

Car la vache à la robe acajou si caractéristique vêle très facilement, sans aide. Habituée à la montagne elle a une rusticité à toute épreuve. Elle mange du fourrage dont personne ne veut, et qui pousse sans aucun intrant, et donc sans frais. Et elle n'est pas gourmande de céréales, très chères aujourd'hui. Et ça même pour élever son veau souligne Victor Fourter, éleveur à Saint-Julien-aux-Bois. C'est une vache qui peut allaiter son veau jusqu'au sevrage, faire un broutard de 400 kilos rien qu'avec le lait de la mère". Autrement dit c'est une vache qui est très économique surtout au regard des fortes augmentations de ces derniers mois.

À la carte des restaurants

Et puis c'est "une race totalement mixte" rappelle Jean-François Matthieu. Elle produit beaucoup de lait et beaucoup de viande, qui plus est, une viande très réputée notamment pour son côté persillé. Une viande qu'on pourra d'ailleurs goûter à Brive. La plupart des restaurants autour de la Guierle la mettront à leur carte durant ces trois jours du concours.