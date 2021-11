Brucellose en Haute-Savoie : plus de 200 éleveurs manifestent devant la préfecture

Ce lundi 29 novembre, plus de 200 éleveurs se sont rassemblés devant la préfecture de la Haute-Savoie à Annecy. Répondant à un appel de la FDSA et des Jeunes Agriculteurs, ils ont demandé à l’État de "prendre ses responsabilités" et d’éradiquer la brucellose du massif du Bargy.