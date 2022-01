Brucellose : "on ne pouvait pas faire autrement que d’abattre tout le troupeau" dit le préfet de Haute-Savoie

Jusque-là silencieux, le préfet de la Haute-Savoie a choisi le cadre d’une conférence de presse organisée ce jeudi 6 janvier, à Annecy, pour revenir sur l’abattage du troupeau d’un éleveur de Saint-Laurent. Mardi et mercredi dernier, les 235 bovins ont été emmenés à l’abattoir après la découverte, en novembre 2021, d'un cas de brucellose. Cette maladie bactérienne "à éradication obligatoire" peut se transmettre à l'humain lors de contacts avec l'animal ou en mangeant des produits au lait cru.

"Pas d'autre solution"

Alain Espinasse a parlé d’un dossier "traumatisant pour tout le département". Sur le choix de l’abattage total du troupeau, le préfet de Haute-Savoie a rappelé que cette décision avait été prise dans le cadre de la réglementation européenne et pour "préserver la santé publique". "Nous sommes allés jusqu’au bout du bout, nous avons refait des analyses, mais il n’y avait pas d’autre solution", a-t-il poursuivi.

"Certains ont parlé du protocole moins strict concernant la tuberculose, mais il ne peut pas s’appliquer à la brucellose", a assuré le préfet. "Contrairement à la tuberculose où un animal malade traduit les symptômes de la maladie, dans le cas de la brucellose _un animal peut être un porteur sain_." Le préfet a également expliqué avoir "tenté de concilier du mieux possible la préservation de la santé publique et la protection de l'avenir de l'éleveur et de sa famille". L'agriculteur bénéficiera d'aides de l'État pour "reconstituer son cheptel" a-t-il ajouté.

Bouquetins infectés

La France est considérée comme "indemne" de brucellose depuis 2005, mais une résurgence avait déjà été observée en 2012 dans le massif du Bargy, en Haute-Savoie. Deux cas humains avaient alors été diagnostiqués. Des analyses avaient permis de remonter à l'élevage touché et à des bouquetins infectés. La bête infectée en 2021 dans le troupeau de Saint-Laurent l’a été par la même souche. Des mesures de capture-test des bouquetins, mais aussi d'abattage de bouquetins non testés, dites "prélèvements", avaient alors été mises en place, avant d'être suspendues en août 2020 par le tribunal administratif de Grenoble.