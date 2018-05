C'est le premier poste de dépense de l'Union européenne (UE). 37% du budget européen est actuellement consacré à la Politique agricole commune (PAC). Mais cela va devoir changer a confirmé la commission européenne ce mercredi. Si elle reste "importante" pour Bruxelles, la Politique agricole commune (PAC) doit désormais faire de la place aux "nouvelles priorités" de l'UE comme la migration, la sécurité ou la défense.

"Le budget doit être vu dans le cadre du Brexit"

L'exécutif européen veut réduire "d'environ 5%" le budget alloué à agriculture pour la période 2021-2027. "Le budget doit être vu dans le cadre du Brexit" alors que le départ du Royaume-Uni va largement grever les recettes européennes estime le commissaire à l'Agriculture Phil Hogan.

La Commission propose de consacrer 265 milliards d'euros à la PAC entre 2021 et 2027 pour 27 Etats membres, contre 408,3 milliards actuellement à 28. La Commission promet que les paiements directs, qui assurent un revenu minimum aux agriculteurs et représentent actuellement 70% des dépenses de la PAC, diminueront au maximum de 3,9% dans le pire des cas.

Une baisse "inenvisageable" pour la France

Inacceptable pour la France, principal bénéficiaire des aides directes (51,3 milliards d'euros pour le cadre financier 2014-2020). "Une telle baisse, drastique, massive et aveugle, est simplement inenvisageable" et "la France ne pourra accepter aucune baisse de revenu direct pour les agriculteurs", a déclaré le ministère de l'Agriculture via un communiqué.



#PAC La proposition de la commission européenne sur le prochain budget de la PAC est inacceptable. Défendre le revenu agricole direct. #EUpic.twitter.com/LSAbk7Ql2E — STEPHANE TRAVERT (@StTRAVERT) May 2, 2018

Une colère partagée par Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, principal syndicat agricole français. "On dit que c'est -5% mais c'est -10% avec l'inflation. Face aux nouvelles priorités, c'est la politique agricole qui trinque alors qu'on lui demande toujours plus" a-t-elle dénoncé appelant Emmanuel Macron à un "sursaut".

Le nouveau budget coïncidera avec une "nouvelle" PAC, "simplifiée et modernisée", pour laquelle la Commission doit présenter sa proposition officielle à la fin du mois.