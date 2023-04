Buffon & Co développe au-delà de ses attentes la filière du sarrasin bio en Bourgogne et ouvre son capital

En vous promenant dans la campagne de Côte-d'Or cet été, vous verrez sans doute des champs fleuris de fleurs blanches. Il y a de grandes chances que ce soit du sarrasin bio. La société Buffon and Co développe cette filière avec succès et enregistre de très bons résultats. Entretien avec Nicolas Crabot, l'un de ses responsables

La gamme de produits développer par l'Atelier Sarrasin à partir du sarrasin bio - Buffon & Co

France Bleu Bourgogne - En 2022, vous avez valorisé, avec Buffon and Co, 229 tonnes de sarrasin issu de la filière bio en Bourgogne. Ça correspond à vos attentes ?

Nicolas Crabot - Alors oui, ça c'est une très belle progression puisqu'on est parti, avec nos agriculteurs bourguignons, avec deux tonnes au départ. On en est aujourd'hui à 229 tonnes transformées sur les 402 tonnes récoltées l'année dernière. Cela reste une petite production à l'échelle nationale, mais production quand même. Le problème étant que quasiment 70 % du sarrasin consommé en France vient de l'étranger. Donc on relocalise la production en Bourgogne.

Quels sont les atouts du sarrasin ?

Le sarrasin est vraiment une plante d'avenir parce qu'elle a déjà plein de bienfaits nutritionnels pour les consommateurs. Elle a également plein de bienfaits agronomiques et écologiques. Le premier d'entre eux, c'est que c'est une plante mellifère, c'est à dire que les abeilles apprécient énormément ses fleurs en été. Donc on arrive à polliniser, à recréer de la biodiversité sur notre territoire en faisant pousser du sarrasin. Et puis, on l'a vu l'été dernier, pendant la sécheresse bourguignonne, au début du mois d'août, la plante est repartie avec le retour de la pluie pour tous les sarrasins que les agriculteurs avaient laissé sur plan. C'est donc une plante assez résiliente et on pense que c'est une plante d'avenir pour le consommateur qui cherche plus de santé, plus de diversité, plus de végétal. Et puis c'est aussi une plante d'avenir pour pour nos sols et l'agronomie parce qu'elle utilise peu d'eau.

Les consommateur sont ils friands de sarrasin ?

Tout à fait. Il y a une grosse culture de sarrasin en Bretagne que tout le monde connaît à travers la galette traditionnelle bretonne et en Côte d'Or, il y en a certes un peu moins mais Buffon & Co propose de nouveaux produits aux consommateurs. On va le transformer sous forme de graines. On va aussi décortiquer la graine de sarrasin, pour le cuisiner comme un riz, ça ressemble au quinoa. En fait, on peut le transformer dans son assiette. Et donc, à partir de cette graine décortiquée, on va proposer plein de produits pour faire ce qu'on appelle des cœurs de repas végétal pour se nourrir et diversifier son alimentation avec gourmandise. Il y a beaucoup de perspectives.

