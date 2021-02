Burger King distribue un kilo de pomme de terre à chaque client pour soutenir les producteurs

L'enseigne de fast-food distribue dès ce mardi un kilo de pommes de terre à ses clients en plus de leur commande. Une inititative pour soutenir les producteurs qui ne peuvent plus écouler leurs stocks.

Burger King veut redonner "la patate aux producteurs français". C'est en tout cas le nom de l'opération menée dès aujourd'hui dans les drives des fast-food de la marque : chaque client recevra, en plus de sa commande, un kilo de pommes de terre. L'enseigne dit vouloir soutenir les producteurs qui ne peuvent plus vendre leurs stocks à cause de la fermeture des restaurants ou des cantines d'entreprises, et qui "se retrouvent avec des tonnes de patates sur les bras".

Burger King explique avoir acheté 200 tonnes de pommes de terre supplémentaires. Seuls les 200 000 premiers clients seront donc concernés.

"Dites oui aux tartiflettes"

Sur sa publicité, la marque encourage également ses clients à consommer des pommes de terre. "Dites oui aux tartiflettes, aux raclettes, aux hachis parmentier et aux frites maison. Et purée, faites qu'elle soit bonne cette nouvelle année."

L'enseigne, réputée pour sa communication décalée, s'était déjà distinguée sur les réseaux sociaux en novembre dernier. "Commandez chez Mc Do" demandait l'annonce postée sur son compte Twitter, pour soutenir le secteur de la restauration rapide.