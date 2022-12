"C'est abominable" : Brigitte Bardot dénonce des faits de maltraitance animale à la foire chevaline de Maurs

La Fondation Brigitte Bardot diffuse ce jeudi une vidéo révélant des faits de maltraitance animale et de nombreuses infractions à la réglementation sur la foire chevaline de Maurs (Cantal) au cours de laquelle des centaines de chevaux sont vendus et envoyés à l’abattoir ou en centre d’engraissement. Sur ces images, filmées essentiellement en caméra cachée le 27 octobre dernier, on distingue notamment des équidés entassés dans des paddocks minuscules, paniqués, recevant des coups de bâtons.

ⓘ Publicité

loading

Des actes "d'un sadisme effrayant"

"C'est abominable, d'une cruauté, d'un sadisme effrayant, c'est honteux", dénonce Brigitte Bardot au micro de Wendy Bouchard. "Faire subir de telles horreurs à ces pauvres chevaux aux XXIe siècle en France (...) ils sont dans un état de détresse incommensurable (...) c'est le compagnon de l'homme, avant les moteurs ce sont les chevaux qui faisaient tout : labourer les champs, le service postal... Si l'homme a survécu, c'est grâce aux chevaux. Et maintenant, comme récompense, on les mange et on les abat d'une manière épouvantable".

"Il y a 50 ans que je me bats pour qu'on arrête l'hippophagie", a rappelé l'actrice qui a adressé un courrier en ce sens au ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. "J'ai 88 ans et je veux partir de cette terre avec au moins la joie d'avoir gagné quelque chose d'important, et je ne veux plus que l'on remette à plusieurs années l'abolition de l'hippophagie. Je ne veux plus que la France soit la plaque tournante d'un commerce de chevaux scandaleux." L'actrice avait déjà interpellé le président Emmanuel Macron à ce sujet en 2018. "Je suis allée à l'Élysée et lorsque je lui ai parlé de l'hippophagie, il m'a regardé d'un air surpris et m'a répondu 'mais Brigitte, vous êtes sûre que l'on mange encore du cheval en France ?' Et il n'a rien fait."

Selon l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) , plus de 5.200 chevaux français sont abattus chaque année, et l’équivalent est exporté vers l’Italie, l’Espagne et le Japon à des fins d’engraissement et d’abattage.

La Fondation Brigitte Bardot indique dans un communiqué avoir déposé plainte pour sévices graves contre l’organisateur de la foire de Maurs et avoir saisi les services de l’État "afin de voir prononcées des sanctions à la hauteur des maltraitances et irrégularités constatées, parmi lesquelles l’interdiction d’organiser de nouveaux rassemblements".