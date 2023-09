"C'est ce que l'on veut" : les récoltes de printemps s'annoncent prometteuses en Franche-Comté

Les récoltes des cultures de printemps s'annoncent bonnes en Franche-Comté. La météo de cet été y est pour quelque chose. Les rendements devraient être plus importants qu'en 2022, où juillet et août avaient été plus secs. "Le maïs est beau et bien rempli, s'exclame Maxime Pétrement, agriculteur à Chambornay-lès-Pin, en Haute-Saône. Il y a des grains sur toute la longueur de la panouille. On voit qu'il n'est pas malade. C'est ce que l'on veut."

Sur une des parcelles de cet exploitant, le maïs frôle les deux mètres de haut ce lundi 25 septembre. Deux mois en arrière, il n'était pas optimiste : "Avant les orages de juillet, le maïs avait soif. Heureusement, il a eu de l'eau au moment où il fleurissait. On eu d'autres orages ensuite, c'est ce qui a permis de le tenir pendant le coup de chaud, de mi août. Je pense que ça l'a sauvé" continue l'agriculteur.

Une situation globale en Franche-Comté

Maxime Pétrement a commencé l'ensilage de son maïs début septembre. Il lui en reste encore quelques hectares en terre. La situation est globalement similaire dans les autres exploitations en Franche-Comté : "Les départements étaient à la même enseigne. Tout le monde a eu des températures équivalentes et des pluviométries correctes", selon Emeric Courbet, technicien à la Chambre d'agriculture de la Haute-Saône.

Ce maïs sera récolté dans quelques jours à Chambornay-lès-Pin, en Haute-Saône. © Radio France - Raphaël Aubry

Les agriculteurs scrutent toutefois en ce moment les prix de vente du maïs, du soja ou encore du tournesol. Ils sont divisés par deux, comparé à 2022, après une forte augmentation dans le contexte de guerre en Ukraine. "Economiquement, ça va être compliqué, peut-être, pour certaines situations", souligne Emeric Courbet.