"C'est comme cela que les traditions restent vivantes" : Munster célèbre la transhumance des vaches

Munster fêtait ce dimanche la transhumance des vaches des estives vers la vallée. La fête de la transhumance et de la tourte a réuni plus d'un millier de curieux.

Les vaches vosgiennes prennent leurs quartiers d'hiver. Ce dimanche, Munster célébrait la transhumance. Depuis le sommet du Gaschney, un troupeau suivi de 400 randonneurs a rallié la vallée et le centre-ville pour la fête traditionnelle qui annonce le début de l'automne. La fête de la transhumance et de la tourte attire depuis une quinzaine d'années plus d'un millier de personnes.

Au pied de l'église Saint-Léger se tenait un marché fermier, repas marcaire, danses folkloriques, animations musicales et le défilé des vaches. Le tout dans un décor voulu le fidèle à la tradition : fermiers ou non, les commerçants des stands ont reçu pour consigne de revêtir les vêtements de travail des marcaires : bonnet de cuir, pantalon de velours et veste à manches courtes.

Les danses traditionnelles au pied de l'église Saint-Léger de Munster. © Radio France - François Chagnaud

C'est comme cela que les traditions restent vivantes

En uniforme, le président de la société d'histoire de la vallée de la ville de Munster, Gérard Leser, salue le dynamisme de cette fête. "Il y un engouement, une sortie d'envie de se retrouver en relation avec cette tradition authentique, évidemment avec le risque de la folklorisation, mais cela fait partie du jeu. Je ne le déplore pas parce que les traditions doivent évoluer, c'est très bien". Parmi ces évolutions : les arbustes qui viennent décorer les vaches lors du défilé. "ce n'est pas natif de la vallée, c'est une importation, probablement suisse, mais c'est bien. Ça contribue à la beauté de cette fête. Je suis pour que les traditions évoluent dans le bon sens. Chaque génération va reproduire ce que faisait les précédentes, mais en ajoutant autre chose. C'est comme cela que les traditions restent vivantes", conclut l'historien folkloriste.

Ce samedi 8 octobre, ce sera au tour de Muhlbach de fêter la transhumance.

Les artisans étaient également au rendez-vous. © Radio France - François Chagnaud

Une transhumance en avance

Les épisodes caniculaires de l'été ont desséché les hautes chaumes du massif vosgien, privant les troupeaux d'herbe fraîche et amenant ainsi les éleveurs à déplacer leurs cheptels vers la vallée. "La quantité de lait était moins importante", constate Nathalie, de l'exploitation Heinrich à Stosswihr. Son cheptel compte 90 vaches vosgiennes. "Par jour on avait quand même 200 litres en moins car elles n'avaient pas assez d'herbe pour brouter correctement. Le rendement fromager sera un peu moins important puisqu'on a une herbe plus sèche, plus pauvre. Il va falloir les nourrir à l'intérieur et leur donner dès maintenant la ration hivernale. Ça nous impactera forcément, surtout cet hiver lorsqu'il va falloir acheter du fourrage car nous n'avons pas pu produire la quantité suffisante de foin."

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



