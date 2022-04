Gel : "C'est démoralisant, on a envie d'arrêter", témoigne un arboriculteur vauclusien

Les arboriculteurs vauclusiens ont dû faire face à une nouvelle nuit de gel. Les températures ont été négatives dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 avril 2022, dans les secteurs de Lagnes, Bollène, dans le Sud Luberon.

À Goult, Bertrand Mille a relevé des températures inférieures à -4°C pour la troisième nuit consécutive et a encore dû lutter pour tenter de sauver ses 15 hectares de cerisiers. "Moralement, on est atteint", témoigne-t-il sur France Bleu Vaucluse, alors qu'il avait déjà perdu l'ensemble de sa production lors du fort gel d'avril 2021.

Lors de ces trois nuits où les températures négatives, il a aspergé les bourgeons de ses arbres, allumé des feux de paille et de lavande pour protéger les fleurs. "Et aujourd'hui, de voir encore une fois notre exploitation et les cerises disparaître, ça devient démoralisant, au point où on a envie d'arrêter", se désole-t-il. "J'en parlais encore hier avec quelques copains ou on est tellement démoralisés que même certains ont dit non. Mais finalement, j'ai déjà perdu 90% de mon exploitations, et pour les 10 % restants, je préfère dormir et abandonner. Il y en a qui ont abandonné ou qui vont abandonner rapidement", estime Bertrand Mille.

