"C'est illégal ce qu'on fait" : plus de 1000 éleveurs bio utilisent des huiles essentielles pour leurs bêtes

Hercé, France

"Soit on applique des mélanges d'huiles essentielles, soit on les pulvérises par spray sur des zones précises sur nos vaches". Eric Guihery est producteur de lait à Hercé en Mayenne, et il avoue utiliser des huiles essentielles pour soigner ses bêtes. Or, c'est illégal.

Comme plus de 1000 éleveurs, organisations paysannes, groupement de défense sanitaire, ONG, experts, il a signé le manifeste "Plantes en élevage".

Le manifeste pour l'utilisation d'huiles essentielles pour soigner les bêtes - plantesenelevage.fr

Par ce texte, ils demandent des formations à l'utilisation d'huiles essentielles. "Aujourd'hui les huiles essentielles n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché (AMM), explique l'éleveur mayennais. Parce que ça nécessite des protocoles très longs et surtout très coûteux."

Les signataires dénoncent l'usage trop massif "des antibiotiques ou tout autre produit chimique de synthèse". Selon Patricia Guihery, "trop utilisés, les antibiotiques créent des antibiorésistances. Donc des antibiotiques qui étaient très efficaces il y a dix-quinze ans ne le sont plus maintenant."

La boite d'huiles essentielles qu'Eric et Patricia utilisent pour soigner leurs vaches © Radio France - Louis de Bergevin

Pour elle, les huiles essentielles peuvent limiter l'utilisation trop massive des antibiotiques. "C'est très réactif sur l'animal et ça disparaît très vite dans les usines, la transpiration. Et c'est dégradé naturellement."

Ils veulent faire changer la loi pour qu'un maximum d'agriculteurs puissent utiliser les huiles essentielles, en toute connaissance de cause.