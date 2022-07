"C'est incompréhensible" : les producteurs de maïs continuent d'arroser malgré l'alerte sécheresse en Alsace

Depuis deux semaines, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin sont placés en vigilance sécheresse, avec des restrictions d'eau pour les particuliers et les entreprises. Mais cela n'empêche pas les producteurs de maïs de continuer l'arrosage de leurs cultures, ce que déplorent des associations environnementales.

La pratique peut apparaître comme un décalage en pleine alerte sécheresse en Alsace. Des restrictions d'eau sont en vigueur, pour les particuliers et les entreprises, depuis plusieurs jours, mais elles ne concernent pas les producteurs de maïs. Vous l'avez peut-être remarqué au bord des routes, les champs continuent d'être arrosés en ce moment. Et ce malgré un mois de juillet historiquement sec, et des températures qui devraient encore dépasser les 35°C cette semaine.

Il faut que le monde agricole aille au-delà de la question de la productivité. - Michèle Grosjean, présidente d'Alsace Nature

"Comment voulez-vous faire passer des messages de sobriété si on voit ces grands jets d'eau fonctionner en plein jour ?", se demande Michèle Grosjean, présidente de l'association Alsace Nature. "Le climat change, les conditions ne sont plus les mêmes, il faut que le monde agricole aille au-delà de la question de la productivité", affirme-t-elle. "Je crois que les citoyens en sont complètement conscients."

à lire aussi Sécheresse et canicule : en Alsace, les vaches souffrent et le fourrage commence à manquer

"C'est incompréhensible qu'on ne prenne pas des mesures de réduction d'arrosage de ce type de cultures", continue Michèle Grosjean. "Les agriculteurs nous disent que grâce à cet arrosage, ils apportent de la biodiversité. L'un d'eux m'a même dit qu'il avait vu un crapaud dans son champ de maïs... C'est vraiment sauter à cloche-pied que de répondre ainsi." La présidente d'Alsace Nature appelle l'administration à "ne pas répondre aux injonctions du monde agricole mais à prendre des mesures préventives".

"C'est notre revenu qui est en jeu"

"L'irrigation n'est pas faite n'importe comment", se justifie Christian Schott, agriculteur céréalier à Schirrhein, près de Haguenau, et responsable local de la FDSEA. "C'est géré de manière très technique et précise, avec un suivi de la Chambre d'agriculture et de Météo France, qui nous donne les consommations journalières des plantes. On met en place tous les efforts pour éviter que de l'eau ne se perde inutilement", affirme-t-il.

Mais l'agriculteur dit comprendre l'incompréhension de certains particuliers. "C'est sûr que quand on lui dit qu'il faut qu'il arrête d'arroser son jardin et que l'agriculteur à côté continue d'arroser ses champs, c'est toujours compliqué en termes d'image et de justification", explique Christian Schott. "Sauf que nous, c'est notre revenu qui est en jeu. On a besoin de ça jusqu'au 15-20 août", affirme le céréalier, tout en rappelant que le maïs consomme de toute façon moins d'eau que le blé, cultivé de l'hiver au printemps.