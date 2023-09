"C'est l'avenir" : une cerisaie agrivoltaïque à Loriol-sur-Drôme

"Pour moi, l'avenir passera par là du fait du changement climatique et des excès de chaleur qu'on va avoir" assure Christian Clair, sûr du choix qu'ils ont fait avec son fils. Pour eux, la production agricole nécessitera plus de protection dans les années à venir. Les panneaux photovoltaïques en sont une. Piloté par la société Sun'Agri, le projet est financé par un investisseur privé pour près de 3 millions d'euros qui installe ces panneaux sur l'exploitation Clair Fruits à Loriol.

Les panneaux photovoltaïques sont mobiles et changent d'inclinaison selon le besoin de laisser passer le soleil ou de tenir les plants à l'ombre © Radio France - Damien Triomphe

L'ensemble du verger de 2,7 hectares est désormais encadré par des armatures métalliques soutenant les panneaux. Ceux-ci produisent bien sûr de l'électricité, directement revendue au syndicat d'électricité drômois. "On n'en tire aucun revenu financier" insiste Christian Clair. En fait, ils 'profitent' de la structure. Les panneaux sont mobiles - tout est automatisé - et s'adaptent aux besoins des jeunes cerisiers plantés dessous, selon le besoin de soleil ou non. C'est ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme. "On est les premiers exploitants agricoles à faire ça avec des cerises" s'enorgueillit Adrien Clair, "on y croit fortement". Une première petite récolte devrait avoir lieu dans trois ans. Et ensuite, "on s'attend à un rendement deux à trois fois supérieur à celui d'un verger classique".

Jusqu'à 30% de besoin en eau en moins

Sur les terres de l'entreprise familiale Clair Fruits, 2.900 cerisiers sont ainsi abrités par les panneaux. Pour engranger le plus de données possibles, une première expérience a été réalisée par Adrien Clair sur une plus petite surface. Et le résultat est intéressant. Il a constaté une baisse significative du besoin des arbres en eau. "On était à 23% d'irrigation en moins exactement, ce qui est énorme quand on se souvient de l'année dernière !". Pour le jeune exploitant, c'est aussi la garantie de fruits de meilleure qualité, "plus fermes et brillants, parce que protégés de la pluie, de la grêle et du vent". Et le gel ? "On arrive à gagner entre 1°C et 2°C sous les panneaux".

La cerisaie agrivoltaïque a été officiellement inaugurée ce jeudi 7 septembre. Bruno Darnaud, le président de l'AOP pêches et abricots de France représentait en tant que secrétaire la Chambre d'agriculture de la Drôme. Il explique que ce dispositif permet même d'économiser jusqu'à 30% d'eau. "Il faut continuer à expérimenter. Et lorsqu'on aura vraiment des résultats fiables, là on pourra vraiment massivement lancer l'agrivoltaïsme, et notamment dans l'arboriculture" pose-t-il.