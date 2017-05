Agriculture: l'heure du bilan après le gel dans le Loiret

La chambre d'agriculture du Loiret, la Direction Départementale du Territoire (DDT) ainsi que certains organismes d'arboriculteurs se réunissent vendredi pour évaluer les dégâts.

La période de gel qui a touché le département fin avril a mis à mal les cultures déjà sorties de terre. C'est désormais l'heure du bilan pour les cultivateurs du Loiret.

Le point sur la situation dans le Loiret

Pour le moment, les plus gros dégâts touchent l'arboriculture et surtout les cerises. Les variétés les plus précoces, les plus rouges, sont détruites jusqu'à 90%. C'est le cas de Jean-Noël Gidoin, cultivateur de cerises à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin.

En viticulture, la région du Giennois inquiète. Les pertes atteignent d'ailleurs les 80% pour les vignes les plus jeunes. Dans les grandes cultures, les betteraves gelées ont dû être replantées dès le lendemain. Mais tout n'a pas encore été estimé selon Michel Masson, le président de la chambre d'agriculture du Loiret.

Sur ses terres, autour de Beaune-la-Rolande, les températures sont notamment descendues jusqu'à -7 degrés au sol. "Les maïs, déjà élevés, ont pris un coup mais ne sont pas morts. Le résultat sera tout de même affecté car il y aura des avortements de graines, constate-t-il.

"On est aussi inquiet pour les orges de printemps. Ils étaient en train de sortir. Dans les épis, qui sont relativement mal protégés, il y aura aussi des grains qui vont manquer. Mais on ne connaîtra l'étendue des dégâts que dans un mois. C'est aussi le cas du blé. J'espère qu'ils n'auront pas gelé en épi dans les tiges."

Les vignes du Giennois en grande majorité gelées

Sur les hauteurs de Gien, là où commence les vignes de l'AOC des coteaux du Giennois, le gel a touché les plantations. Plusieurs jours après, le président de l'AOC Philippe Poupat en est encore à constater les dégâts. Dans ses vignes, la température est descendue à -3 degrés.

Un arbre à vigne avec des feuilles, celui d’à côté gelé: Philippe Poupat ne peut être que spectateur de la situation. © Radio France - Julien Vattaire

Les vignes du Giennois sont à moitié gelées. Mais à l'image de celles de Philippe Poupat, ce sont jusqu'à 80% de certains rangs qui ont frappés.

"Actuellement, je n'ai pas de solution vraiment viables et à un coût raisonnable, explique-t-il. Pour une tour anti-gel, il faut compter 50 000 €uro. Et puis les assurances sont trop chères. Elles valent entre 1500 et 1800 €uro par hectare."

"Dans ce métier, si on n'est pas fataliste, on est foutu" - Philippe Poupat, vicitulteur et président de l'AOC des coteaux du Giennois

Pour Philippe Poupat, le problème c'est que le bilan n'est pas définitif. Il en découvre encore tous les jours. De plus, même si certains arbres ont des feuilles, il n'en est pas moins sûr que les raisins poussent ensuite. Malgré cela, après les épisodes de gel, de sécheresse, ou encore de grêle, des trois dernières années, il essaie de relativiser.

"A force, dans ce métier, si on n'est pas fataliste, on est foutu. C'est la réalité, souffle-t-il. On n'a que trop peu de moyen d'influer sur les événements. Ou alors, les moyens de lutter ne sont pas dans nos possibilités financières". L'AOC coteaux du Giennois s'étend sur 200 hectares entre le Loiret et la Nièvre. Comme Philippe Poupat, une quarantaine de viticulteurs ont été touchés.

