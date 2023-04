C'est la courte saison des asperges et en Dordogne aussi on les récolte

A la ferme de la Bayolle, à Preyssac, commune de Château-L'Evêque, la fratrie Loubet se penche et récolte : c'est la saison des asperges. Ces agriculteurs en ont planté un demi hectare il y a quatre ans et en cueillent pour la deuxième année. Jusqu'à début juin, ils sont dans le champ tous les deux jours, tous les jours si le soleil accentue la pousse de ces "poireaux du riche".

L'exploitation Loubet élève surtout des porcs et des volailles. Les asperges et autres légumes de jardins ne sont pas la spécialité de la ferme de la Bayolle . "C'est un produit à valeur ajoutée, indique Sabrina, la cadette. Il faut un peu se différencier dans le Périgord."

Des asperges courbées

Mais le pays de Château-l'Evêque n'est pas le plus réputé pour les asperges. Ils sont d'ailleurs les seuls à en produire. "Château-l'Evêque, on ne va pas penser de suite à asperges. Ca étonne, poursuit l'agricultrice, parce qu'on nous dit, ce n'est pas un terrain à asperges." Le Bugue ou encore Sourzac et la vallée de la Double sont plus adaptés. "C'est plus sableux, éclaire l'agricultrice, alors que chez nous, c'est très caillouteux. Avec les cailloux, [les asperges] ne sont pas droite, il y [en] a beaucoup de courbées."

Patrick Loubet utilise une gouge pour ramasser l'asperge au près du turion, la pointe du légume. © Radio France - Lisa Guinic

Il faut trois ans entre la plantation et la première récolte. Les légumes sont cachés dans des butées de terre, recouvertes de nylons, de grands bâches blanches, "pour que l'asperge puisse chauffer et mieux pousser", précise Sabrina Loubet. La machine Spin, "un petit chariot électrique soulève le nylon" sur trois mètres, le temps de ramasser l'asperge à l'aide d'une gouge, un outil à la lame concave. "Le but est d'arracher le plus près de l'œil, détaille le frère Patrick, c'est-à-dire du pied de l'asperge, du turion, pour l'avoir le plus longue possible."

En vinaigrette, velouté ou omelette

La fratrie passe trois à quatre heures pour récolter les douze rangs de 130 mètres d'asperges et autant pour les conditionner à la vente. Le kilo est vendu en ce moment entre 9,50 et 10 euros sur les marchés. "Le terroir fait qu'il y a un goût différent, sourit Sabrina Loubet. On trouve [l'asperge de Château-l'Evêque] plus douce." Elle la cuisine en velouté ou en omelette pour ses enfants. Les aînés Mireille et Patrick préfèrent eux déguster l'asperge nature, en vinaigrette.