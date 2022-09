"C'est la fin de l'activité partielle" : après la grippe aviaire en Deux-Sèvres, l'abattoir Galliance soulagé

A Nueil-les-Aubiers dans les Deux-Sèvres, l'abattoir Galliance reprend à plein régime en ce début septembre et c'est un soulagement pour la direction et les équipes. Avec la grippe aviaire, l'activité a été limitée pendant 15 semaines.

Le directeur de l'abattoir Galliance à Nueil-les-Aubiers (Deux-Sèvres), Alain Le Page le dit franchement sur France Bleu : "Je suis content, bien sûr. On a retrouvé notre activité initiale et nos clients, mais on a toujours un regard sur l'épizootie de grippe aviaire, et quelques cas locaux sur la faune sauvage", résume-t-il. Depuis la mi-avril, le site deux-sévrien a connu 15 semaines d'activité partielle, et parfois même d'arrêt total, du fait des vides sanitaires liés à cette crise. "Nous avons devant nous quelques semaines de travail pour retrouver 100% de notre activité, mais les clients reviennent tous!".

Les deux tiers des intérimaires sont revenus à leur poste. "On avait 150 intérimaires qui nous avaient dit qu'ils nous attendraient. 110 sont bien là. On est satisfait parce qu'ils font partie de nos équipes, et on les avait tous contactés un par un."