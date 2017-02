C'est la journée de la Dordogne au salon de l'agriculture !

Cela va être la fête pour les périgourdins aujourd'hui au salon de l'agriculture. Le conseil départemental organise la journée Dordogne ce mardi. Le village Périgord s'apprête à festoyer en espérant donner envie aux visiteurs de venir en Périgord, cet été pour le Tour de France par exemple

Toute la semaine, France Bleu Périgord vous fait vivre le salon de l’agriculture aux côtés des périgourdins qui y participent.

Les truffes, le tour de France et les visiteurs qui se détendent sur le stand Dordogne © Radio France - Antoine Balandra

Ils sont 11 exposants et 2 éleveurs de vaches limousine Éleveurs qui doivent arriver ce mardi avec leurs 4 bêtes. Et cela à 48h du concours de la race limousine (ce sera jeudi). Mais aussi parce que c’est la journée Dordogne au salon ce mardi.

Le coin du Périgord au salon de l'agriculture © Radio France - Antoine Balandra

Germinal Peiro le président du conseil départemental et député de la Dordogne devrait arpenter le village Périgord dans la journée. Et notamment le stand Dordogne-Périgord qui promeut cette année la venue du Tour de France pendant 3 jours en juillet prochain. Le stand propose aussi aux touristes de venir visiter le centre international d'art pariétal de Montignac, ouvert depuis le 15 décembre dernier.

La noix de Nailhac est au salon de l'agriculture cette année encore ! © Radio France - Antoine Balandra

Et les visiteurs sont plutôt réceptifs. "Nous avons déjà prévu d'y aller cet été" glisse une passante. Et qui dit touristes en plus en Périgord, dit débouchés supplémentaires pour les producteurs périgourdins, qui espèrent capter une partie de ces visiteurs sur leurs exploitations.

Pour Lascaux 4, cela marche déjà dit Alexandre Toson, le patron des foies gras Toson installé au Buisson de Cadouin.

Le stand Dordogne et les foies gras Toson au salon de l'agriculture © Radio France - Antoine Balandra

"On a des chambres d'hôtes et au niveau du tourisme, on a senti un vrai coup de pouce en décembre, janvier et février" dit le spécialiste du foie gras

Lascaux... et le Tour pour le business

Marie France Lauvie éleveuse de chèvres Angora à Peyrillac et Millac en Périgord noir dit avoir elle aussi ressentit le même effet sur ses visites à la ferme depuis le mois de décembre. Et elle attend beaucoup de cet été.

Le Tour de France pourrait aussi être l'occasion de faire du business. "Si les gens veulent une petite bière fraîche 100% bio du Périgord, produite à Limeuil, ce sera une bonne opération estime Antoine Mallemouche, l'un des gérants.

Le château Le Fagé de Pomport est au salon ! © Radio France - Antoine Balandra

"Nous sommes sur la route des vins de Bergerac, l'étape passe par là, alors si les gens veulent mettre des cartons dans leur coffre de voiture, pourquoi pas" sourit Julien Durand, du château Haut Lamouthe à Lamonzie Saint Martin.

La bière bio La Lutine produite à Limeuil est au salon de l'agriculture ! © Radio France - Antoine Balandra

La Dordogne qui sera donc aussi représentée par deux éleveurs de Limousines. Eric Botter et Olivier Lasternas arrivent justement ce mardi dans le hall 1.

Des limousines au salon de l'agriculture 2017 © Radio France - Antoine Balandra

A noter que des animations culinaires seront proposées par le chef Yves Jasmin toute la journée sur le stand Dordogne.