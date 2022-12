C'est la période de la taille hivernale en Alsace, les vignerons ressortent les sécateurs

On voit beaucoup de camionnettes en ce moment dans les vignes, sur la route des vins d'Alsace. Les vignerons ressortent les sécateurs pour la taille hivernale. Un travail plus calme que pendant les vendanges, il s'agit de préparer la vigne, pour le retour des beaux jours.

ⓘ Publicité

Enlever le bois pour préparer la vigne

Pour que les pieds de vigne fassent à nouveau de belles feuilles et de beaux raisins, il faut couper les branches en trop et n'en laisser que deux qui seront courbées. C'est la méthode Guyot-Poussard.

La taille hivernale de la vigne est en cours © Radio France - Guillaume Chhum

"Ca va nous donner la végétation et le raisin pour l'année prochaine," explique Florian Kurtz, de la cave de Beblenheim. "On enlève tout le bois qui ne sert à rien, pour ne laisser que l'essentiel," ajoute le jeune homme. C'est une période intense qui a débuté en novembre et qui se termine dans le courant du mois de mars.

Le bois a souffert pendant la sécheresse

La sécheresse de cet été a laissé des traces dans les vignes . " On observe des bois plus petits, ils ne sont pas très épais. Il faut faire attention de ne pas les abîmer pour la taille," détaille Florian Kurtz.

Ce moment de la taille hivernale est très apprécié. " Il y n'y a personne pour nous embêter, on est dans la nature. On a le soleil, les oiseaux, parfois la pluie."

Stéphane Schneider avec son sécateur à la main © Radio France - Guillaume Chhum

"C'est plus créatif que les vendanges. On va créer une nouvelle architecture pour le pied, pour une nouvelle récolte. Il faut que la végétation soit renforcée et pousse bien après notre travail," argumente Stéphane Schneider, le collègue de Florian.

Bien tailler la vigne en hiver permet d'éviter les entassements de végétation en été. Cela a un impact sur la qualité des raisins.