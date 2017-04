C'est la pleine saison pour le "Fin Gras du Mézenc"

Cette viande produite uniquement sur les contreforts du mont Mézenc en Haute-Loire et en Ardèche à plus de 1100 mètres d’altitude bénéficie d’une appellation d’origine protégée et seuls un nombre limité d’animaux sont autorisés à porter ce label.

La période d’abattage et de commercialisation du «Fin Gras» est reglementée entre le 1er Février et la fin juin.

Cette viande, est aujourd’hui synonyme de qualité et recherchée par un nombre sans cesse croissant d’amateurs de viande rouge. Rencontre avec trois éleveurs du Village de Saint Front en Haute Loire pour parler de leur production.

Une côte de boeuf version "Fin Gras du Mézenc" label de qualité © Radio France - yves renaud

Le Gaec "Tradition Fermière" de Fay-sur-Lignon et à la fois producteur de « Fin Gras du Mézenc », mais a aussi monté une boucherie de vente directe au grand public pour commercialiser cette viande et sur la période de production, elle connait un succès de plus en plus important. Odette BONNEFOIS et la co-gérante du GAEC

Vous avez jusqu’ à la fin du mois de juin pour découvrir le "Fin Gras du Mézenc" si vous ne le connaissez pas.

La liste des éleveurs, des bouchers et des restaurateurs ou vous pouvez le trouver est sur le site internet des producteurs :

www.aoc-fin-gras-du-mezenc.com