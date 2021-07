C'est la saison des cèpes et des giroles dans la forêt de Flogny-la-Chapelle

Il a plu, il a eu du soleil. Ce mois de juillet, le temps a été idéal pour que poussent les champignons et c'est d'ailleurs la saison. Dans la forêt de Flogny-la-Chapelle, les promeneurs partent à la recherche de cèpes et de giroles qui sont sortis en masse depuis le début de l'été.

Des bottes, un petit couteau et un panier en osier, c'est le nécessaire du cueilleur de champignons. Cette année les mycophiles sont gâtés. Le temps a été ensoleillé et humide, 17 jours de pluie en juillet dans l'Yonne. Ce sont les conditions idéales pour que poussent les champignons pendant cette saison. Eric Charnet, le président de la société mycologique de Tonnerre Avallon, se balade donc sur les chemins de la forêt municipale de Flogny-la-Chapelle à la recherche de nouveaux coins où faire ses cueillettes.

C'est dans le petits chemins éclairés de la forêt municipale de Flogny-la-Chapelle qu'Eric Charnet a décidé d'aller chercher le champignon aujourd'hui. © Radio France - Célia Gueuti

Chacun son coin à champignons

"Ils faut bien regarder au bord des chemins, explique-t-il en ramassant une russule. Comme la lumière et la pluie n'y sont pas captés par les arbres, les champignons poussent bien." Les conditions idéales pour le développement de cèpes, girolles (dans les bois de feuillus et parfois sous les sapins) et même les champignons vénéneux, Eric les étudient depuis quelques années. Plus que pour garnir ses omelettes, il a rejoint la société mycologique de Tonnerre Avallon pour s'occuper pendant sa retraite.

Toute bonne balade en forêt commence par mettre des bottes, pour éviter les tiques. © Radio France - Célia Gueuti

Roland est venu pour satisfaire ses papilles. Depuis tout petit, quand il gardait le troupeau de sa tante, il a appris à repérer les champignons comestibles. Dans son panier aujourd'hui, il n'y a que quelques petites girolles, mais la semaine passée, il en a ramassé deux kilos. " Ma femme les adore, mais j'essaye de ne pas trop en prendre, raconte-t-il. Déjà, parce qu'il faut les laisser pousser mais aussi parce que même si c'est délicieux, il ne faut pas en abuser." D'un coup de bâton de marche, il recouvre de quelques feuilles ceux qu'il réserve pour plus tard.

Rester attentif pendant la cueillette

Effectivement, même les champignons comestibles sont légèrement toxiques. Il faut donc les consommer avec modération et bien les cuire. Mais surtout vérifier auprès d'un mycologue qu'ils peuvent être mangés. "Même dans les pharmacies maintenant, c'est dur de trouver quelqu'un qui s'y connaisse, précise Eric Charnet. Les études de mycologies ne sont plus obligatoires pour les pharmaciens et ils n'ont pas toujours le temps."

En attendant de pouvoir vérifier chacun des champignons qu'il a ramassé, Eric a créé une barrière de mousse dans son panier. D'un côté les comestibles, de l'autre les toxiques et ceux qu'il ne connaît pas. Cette année, beaucoup se sont retrouvés dans cette catégorie. Lors de la dernière sortie de son club de mycologie, ils ont trouvé 24 variétés différentes. Ce n'est pas seulement les populaires cèpes et girolles qui se développent bien cette année.

Cette petite russule n'est pas comestible, mais Eric Charnet la ramasse tout de même. © Radio France - Célia Gueuti

Après une heure de balade, il n'y a que deux champignons, aucun comestible, dans le panier d'Eric. Le seul cèpe qu'il a croisé était beaucoup trop abîmé. Quelqu'un a dû passer avant lui. "Les cueilleurs c'est une chose, mais le pire, c'est les limaces, s'exclame Eric en enlevant celle qui a commencé à manger une amanite phalloïde qu'il veut ramasser. Elles adorent ça et elles, elles sont là tout le temps."