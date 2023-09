" C'est la tradition et c'est convivial ! " : le repas du midi très attendu par les vendangeurs en Alsace

En Alsace, les vendanges ont débuté le 23 août pour le crémant. Ce lundi 4 septembre, c'est le coup d'envoi de la récolte des vins tranquilles, ceux qui sont sans bulles comme le Riesling ou le Gewurtz.

Repas du midi très attendu par les vendangeurs

Les vendanges, c'est une forte effervescence dans les villages viticoles, comme à Gueberschwihr, près de Colmar. Il y a le va-et-vient des tracteurs. Il y a aussi la bonne ambiance dans les vignes, avec le maniement du sécateur et les vendangeurs qui se retrouvent.

Le bon moment, c'est aussi le repas du midi, une pause conviviale qui fait partie aussi du folklore.

C'est Estelle Rellé-Burger qui est aux fourneaux © Radio France - Guillaume Chhum

"On transpire, on court après les botiches. Il faut les décharger, faut aller livrer donc c'est très sportif. Ca fait une heure et demi de pause pour recharger les batteries et bien attaquer l'après-midi. Chez nous on a toujours la soupe en entrée, le plat traditionnel et le dessert," explique Christian Rellé-Burger, viticulteur pour la cave de Pfaffenheim.

C'est l'épouse de Christian, Estelle qui est aux fourneaux. Ce vendredi midi, c'est soupe en entrée, bouchées à la reine et pâte et tarte aux framboise en dessert. "Il viennent pour vendanger. C'est pour maintenir la tradition et faire tout nous-même," explique la viticultrice.

Le repas du midi, c'est le réconfort après l'effort

"Dans le temps on mangeait dehors et pas à la maison. Il y avait de la pomme de terre en robe de chambre et du fromage, ça faisait une belle moustache, avec aussi du jambon. Il n'y avait pas dessert. Aujourd'hui on a un grand menu ! ", apprécie Gaby, venue avec son mari Arsène.

La soupe en entrée pour requinquer les vendangeurs © Radio France - Guillaume Chhum

Un repas du midi qui reste donc très important pour les vendangeurs. Il est aussi arrosé de vin d'Alsace (avec modération bien sûr). C'est une pause importante pour la détente et pour parler de tout, avant de reprendre les sécateurs dans l'après-midi.