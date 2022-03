"C'est le goût du printemps" : en Dordogne, les premières fraises du Périgord sur les marchés

Les premières fraises du Périgord sont commercialisée en ce moment en Dordogne sur les marchés. Ni plus tôt ni plus tard que d'habitude, mais elles font le bonheur de ceux qui veulent voir l'hiver s'en aller.

"Aaah oui, ah ça c'est les premières", ronronne Colette, sur le marché de Périgueux. Devant elle, les premières gariguettes de l'année, du Périgord bien entendu : "C'est pas comme les fraises espagnoles du supermarché !", s'exclame la retraitée. "C'est le goût du printemps, les couleurs sur le marché", "les vacances", dit un autre monsieur attiré par les beaux fruits rouges.

Trois plateaux de 16 barquettes

Celles-là viennent de Journiac. Mais des fraises du Périgord, on en trouve déjà aussi qui viennent du Bugue, de Vergt, et même d'Atur. Dans le village de Boulazac-Isle-Manoire, on est au bout du Pays de la fraise. "Mais ici, on a un microclimat", assure le producteur Alain Teillet, de la ferme du même nom.

Cette année, la fraise n'est pas tellement tardive. Parfois c'est la première semaine de mars. Cette année, il a récolté les premières jeudi 17 mars. Trois plateaux de 16 barquettes, toutes vendues, ou presque, dès le premier jour en vente directe.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"La toute première pour mon petit-fils"

Ses premières fraises, ce sont celles qu'il a plantées en dernier. Il y en a peu, la production est limitée. Des plants placés sous un double tunnel, pour les faire murir plus vite et avoir plus de chaleur : "Mais souvent les premières sont plus grosses". Il travaille sans chauffage artificiel, "de toutes façons, vu le prix du gaz ce ne serait pas la peine", sourit l'agriculteur.

Chaque année, il réserve la toute première dégustation pour la famille, directement dans les tunnels, à peine cueillie. C'est la tradition : "La toute première est pour mon petit-fils", encore tout jeune. C'est lui qui donne le coup d'envoi du printemps.