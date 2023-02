"C'est le graal" : les éleveurs sarthois cajolent leurs vaches pour le Salon de l'agriculture

Tondeuse à la main, Xavier Vincent s'active autour de "Parisienne", une vache Normande de 750 kilos, installée dans l'étable. "On appelle cela les finitions, on tond plus ras que le corps pour mettre en valeur les mamelles et les membres", décrit l'éleveur, venu aider Emmanuel Bellanger, établi à Cormes, vers La Ferté-Bernard (Sarthe). Sur ses 80 vaches laitières, deux concourent au Salon de l'agriculture, qui se tient du 25 février au 5 mars au parc des expositions de la porte de Versailles, à Paris.

La fierté de monter à Paris

"Là, on voit les veines mammaires, on veut les faire ressortir pour le juge. Il va regarder plusieurs parties, comme l'harmonie, mais le plus important, c'est la mamelle et les aplombs, c'est-à-dire les membres de la vache", détaille Xavier Vincent, au côté de "Parisienne". La vache de quatre ans se tient non loin de sa mère, "Licorne", huit ans. Une fois que la tonte est finalisée, les vaches sont ensuite lavées, puis brossées pour mettre en valeur leur robe blanche aux taches brunes et marrons, caractéristiques de la race Normande.

Xavier Vincent met en valeur les formes de la vache avec une tondeuse. © Radio France - Julien Penot

"On va les traire dans la nuit de samedi à dimanche pour qu'elles aient les mamelles bien remplies pour le jour du concours", ajoute Emmanuel Bellanger. L'aboutissement de semaines de travail pour cet éleveur, habitué du salon. "C'est le graal, le Salon de l'agriculture pour les éleveurs, c'est un des seuls concours où il y a une sélection, on est pris sur 200 animaux", rappelle Xavier Vincent, qui voit déjà la montée à Paris comme "une très belle récompense."

Capitaliser sur la génétique

"Ce sont deux bêtes qui vont représenter la race, deux bonnes bêtes, mais après, on ne connait pas les autres, on est à Paris, ce sont les 40 meilleures vaches", tempère Emmanuel Bellanger, appuyé contre la palissade. Le déplacement à Paris lui coûte autour des 600 à 700 euros et n'aura pas forcément de retombées économiques. L'intérêt est surtout de faire connaitre la souche, c'est-à-dire la lignée génétique de l'animal.

"Licorne", vache laitière normande de 8 ans élevée à Cormes (Sarthe). © Radio France - Julien Penot

"On n'y va pas pour gagner de l'argent, peut-être un petit peu pour la souche", pointe l'éleveur, qui espère vendre des embryons en cas de victoire de l'une des deux vaches laitières. Le patrimoine génétique de "Licorne" est susceptible d'intéresser les autres agriculteurs. "Elle a certaines qualités au niveau de la morphologie, sa sœur a gagné trois fois le salon... Là, il y a sa sœur, sa fille. Cela veut dire qu'il y a une très belle souche", défend Xavier Vincent.

Les embryons peuvent ainsi atteindre les 500 euros. Ils sont "posés sur des receveuses", explique Emmanuel Bellanger. L'éleveur qui en achète espère ensuite obtenir une femelle pour développer la race dans son cheptel. Le patrimoine génétique est sélectionné en fonction de plusieurs critères, comme la résistance de l'animal à certaines maladies ou son adaptation à un climat particulier. Pour le cas d'une Normande, ce sont surtout la qualité et la capacité de production du lait qui sont observés.