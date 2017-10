C'est le mois de la récolte du safran en Limousin

La récolte du safran a commencé. Notamment en Limousin où quelques safraniers exercent. Elle va durer tout le mois d'octobre. Une culture qui reste marginale et contraignante.

Christian Lachaud cultive mille mètres carrés de crocus sativus, la fleur à safran, à Laval-sur-Luzège en Corrèze. Tout ce mois d'octobre, tous les jours au petit matin, il récoltera les fleurs juste avant qu'elles s'ouvrent, pour garder les stigmates le plus propre possible. Les stigmates ce sont ces filaments, trois par fleur, rouges et très longs qui donneront le safran proprement dit.

Un gramme pour cent plats

Une fois cueillies les fleurs, les stigmates doivent être arrachés immédiatement, délicatement, à la main. Puis ils sont séchés dans un four électrique. "Ils vont perdre alors 80 % de leur poids" précise Christian Lachaud. Et du coup il faut beaucoup de fleurs pour faire un gramme de safran. "Entre 150 et 250 selon la grosseur des stigmates". C'est la raison du prix du safran limousin, et français en règle générale. De 25 à 35 euros le gramme. Mais pour une qualité optimale et une puissance incroyable. Un gramme suffit à parfumer jusqu'à une centaine de plats. "La récolte sera bonne cette année" assure Christian Lachaud qui produira au total quelques centaines de grammes, loin du kilo en tout cas.