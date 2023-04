"C'est le moment où se joue la récolte", les arboriculteurs alsaciens sur les parcelles la nuit à cause du gel

Les arbres fruitiers sont déjà bien avancés pour la saison en Alsace en ce début avril après la douceur du mois de février. Le gel tombe donc mal, même s'il n'est pas inhabituel avant les saints de glace, mi-mai. Il touche de nombreux secteurs pendant deux à trois nuits du 3 au 6 avril. Et pour les arboriculteurs, c'est synonyme de travail supplémentaire pour sauver la récolte.

Entre le réchauffement climatique et les nouvelles techniques météo, le travail des arboriculteurs évolue. Désormais, en plus des prévisions, ils ont parfois une petite station météo dans une parcelle, avec la possibilité de régler une alarme. "On avait réglé à + 0,5°, donc à 2 heures du matin ça a sonné." David Herrmann travaille au Gaec Herrmann à Bouxwiller. Il raconte son travail dans la nuit du 3 au 4 avril. "Ensuite on ne ferme plus trop l'œil, et quand ça passe à 0°, on y va, et on commence à allumer les bougies." Des bougies spéciales qui brulent plusieurs heures.

Dans le Haut-Rhin, à Munwiller, Olivier Gutleben a choisi une autre technique pour ses six hectares de fruitiers bio. "On a passé le tracteur avec le pulvérisateur pour brasser l'air. On prend la couche froide au niveau du sol et on l'envoie en l'air, et on ramène la couche chaude au niveau du sol."

Le dragon de sortie

Quand les températures baissent plus, il faut passer à des moyens plus radicaux, comme des petits braséros à Munwiller. Au Gaec Herrmann, c'est le dragon qui fait sa sortie. "On met une botte de paille à l'arrière du tracteur, avec une cuve d'eau. Ca fait de la fumée, et on le promène."

Il n'y a donc pas vraiment de règle pour protéger les arbres. Et le froid n'est pas toujours mauvais. Un passage à 0° permet d'éliminer certains fruits pour que les autres se développent mieux.

