C'est le temps des cerises, 2020 s'annonce comme une bonne année dans l'Yonne

Les cerises ont de l'avance cette année. Deux à trois semaines d'avance selon les producteurs qui vendent déjà leurs premières cerises au bord de la route. Certains producteurs sont déjà à pied d’œuvres, notamment du côté de Jussy et de Coulanges-la-Vineuse. La cerise icaunaise a profité d'un mois d'avril chaud et ensoleillé. Le département de l'Yonne compte près de 300 hectares de cerisiers.

2020 une bonne année

La récolte s'annonce bonne selon Catherine Chambard des "cerises de l'Yonne" à Coulanges-la-Vineuse: "les cerises sont très en avance cette année, chez nous plus de deux semaines d'avance, elles sont un peu plus sucrées que les autres années parce qu'elles ont bénéficié de beaucoup d'ensoleillement et de beaucoup de chaleur. Cela s'annonce aussi exceptionnel en quantité car même si certains cerisiers ont gelé sur les plateaux, il y a beaucoup de fruits cette saison, c'est une belle revanche sur certaines années."

Mais attention à la météo des prochains jours

Yves Lemoule, producteur de cerises installé aussi à Coulanges-la-Vineuse où il possède 20 hectares de cerisiers, est un peu plus mesuré: "je reste prudent car avec les cerises ça peut changer très vite. La saison semble bonne mais cela va dépendre du temps à venir. Mais a priori, il y a une belle charge sur les arbres, les cerises ont l'air de qualité, elles ne sont pas abimés donc s'il n'y a pas de fortes pluies ou de la grêle cela devrait être une bonne année. Il n'y a pas eu d'hiver, il a fait très chaud en avril, elles sont donc mûres avec de l'avance. Il faut croiser les doigts pour que ça se maintienne."