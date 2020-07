C'est parti pour la récolte de mirabelles de Lorraine à Rozelieures

Le coup d'envoi de la récolte de mirabelles de Lorraine. La saison a commencé ce lundi pour une partie des 250 exploitants de la région, répartis sur 1.000 hectares environ. Cela représente environ 2.000 emplois sur la saison pour la cueillette et la transformation du précieux fruit. Une récolte abondante grâce à la météo mais avec quelques gestes barrières à respecter, comme c'est le cas à Rozelieures en Meurthe-et-Moselle.

La récolte des mirabelles a commencé à Rozelieures (Meurthe-et-Moselle) le 27 juillet 2020. © Radio France - Cédric Lieto

Dans ce verger, ils sont une vingtaine à verser les contenus de leurs paniers dans des cagettes. Le rythme est soutenu et les gestes barrières respectés, explique Sabine Grallet-Dupic, productrice à Rozelieures et à la tête de la maison de la mirabelle :

"C'est un saisonnier par arbre, comme ça, il peut faire le tour de l'arbre sans être dérangé par le voisin. Quand ils viennent vider la caisse, ils respectent les distances aussi."

Des saisonniers au rendez-vous

Pas de repas en commun, le déjeuner c'est dans sa voiture ou en extérieur à bonne distance : des précautions qui n'ont pas douché l'enthousiasme de Tony qui fait sa première saison dans les vergers :

"Non, je me dis que si on garde les distances de sécurité, qu'on se lave les mains, qu'on se touche pas, on n'a pas de risque de l'attraper. La vue est superbe, il fait beau, c'est convivial et tranquille."

Une récolte 2020 qui devrait être abondante et de qualité ici, une campagne qui a longtemps inquiété Sabine Grallet-Dupic, notamment pendant le confinement :

"On n'a pas pu organiser le forum des saisonniers qui a lieu tous les ans mais on a reçu beaucoup de candidatures spontanées d'étudiants. On est en plein air donc ça peut être rassurant".

Quant aux fruits, ils sont prêts avec quelques jours d'avance explique Sabine Grallet-Dupic, grâce à une météo très favorable :

"On a eu de beaux jours de soleil pendant le confinement et ensuite, un peu de pluie. Du coup, les mirabelles ont une belle couleur et un beau calibre."

Avec des prévisions météo favorables, la récolte vient de commencer et n'est pas prête de s'arrêter.