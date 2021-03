C'est parti pour la récolte des asperges dans le Gard

Blanche, verte ou violette, la saison de l'asperge est lancée. Les premières viennent d'être récoltées. En moyenne, plus de 2.000 tonnes sont ramassées par an dans le Gard.

C'est un légume qui sent bon l'arrivée du printemps. Les premières asperges viennent de pointer le bout de leur nez dans le Gard. "C'est sous l’effet de la hausse des températures" affirme Benjamin Sant, producteur d'asperges à Saint Anastasie près du Pont-Saint-Nicolas. Installé depuis 2015 près du Gardon, il produit des asperges sur deux hectares. "La cuvée 2021 s'annonce bonne car l'hiver a été froid avec quelques gelées et cela a permis aux plantes de bien se reposer" reconnait-il.

L'aspergeraie de Benjamin Sant © Radio France - GJ

Benjamin Sant ramasse quatre tonnes d'asperges par an. "Comme on est sur une terre limoneuse et sans cailloux, on a des asperges bien droites et bien fermes. La qualité est au rendez-vous" conclut-il.