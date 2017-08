C'est parti pour la récolte des pommes en Ille et Vilaine

Ça y est, la récolte de pomme est lancée. En Ille et Vilaine, le ramassage devrait être très bon, voir même meilleur que l'an dernier. Le gel survenu en mai dernier n'a pas bousculé les plans des exploitants. Il y a même de l'avance cette année

"On est à deux ou trois semaines d'avance sur notre récolte habituelle" sourit Sylvie, la gérante des Vergers de l'Ille, situés à Saint-Grégoire, au nord de Rennes. Ses pommes sont arrivées à maturité, c'est au tour des cueilleurs d'entrer en scène. Jean-Charles, 10 ans de métier, s'y connait bien. "On voit qu'elles sont rouges, elles ont pris le soleil et sont bien juteuses, décrit-il. Quand on s'approchent d'elles, pour la toucher, si elle se décroche toute seule, ça veut dire qu'elle est mûre".

Jean-Charles en parle avec passion. Il a ses petites manies pour ramasser ses petites pommes plus rapidement: "Je connais bien les variétés, du coup je sais à peu près quel fruit il faut prendre quand j'arrive sur l'arbre". cela lui évite donc de ne pas trop se faire mal.

Benoit lui porte un "sac à pomme", pratique aussi pour ramasser plus facilement © Radio France - Alexandre Frémont

En face de lui, Benoit a aussi sa petite technique. Il utilise un "sac à pommes", qu'il remplit par le haut. Un fois celui-ci plein, il redescend de son échelle et le vide dans une cagette par le bas. Le tour est joué. "La récolte va être bonne cette année, estime Benoit, on a de la chance ça aurait pu être pire en mai".

Et oui parce que pendant quelques jours en mai, les températures négatives ont formé des anneaux de givres autour des queues de pommes. Mais sans gravité pour Sylvie. "Nos pommes à couteaux (pommes de table) étaient déjà formés, ce sont surtout les fleurs qui sont sensibles . Nos pommes à cidres n'étaient pas encore en fleurs, donc pas d'incidence et nos pommes à couteaux avaient déjà bien poussées donc pas d'impact là non plus".

Celles-ci méritent encore quelques jours de maturité © Radio France - Alexandre Frémont

L'avance dans la récolte est due, là-aussi, à la météo. "On a eu un bel hiver, froid, donc dès que les premières chaleurs sont arrivées, la floraison est partie un peu plus avance que les autres années". Un peu paradoxal puisque s'il fait trop froid, le gel attaque les bourgeons de fleurs, et si l'hiver n'est pas assez froid, la floraison est déréglée.

Une bonne nouvelle en tout cas pour Sylvie, qui va pouvoir s'organiser plus facilement cette année. "On va pouvoir se préparer au mieux pour la nouvelle saison", sourit-elle. Les ventes à la ferme de leurs pommes bio va reprendre en octobre, tous les samedis après-midi.

