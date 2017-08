C'est parti pour le recrutement des cueilleurs de pommes du Limousin

Depuis ce 1er août le Point Pommes est ouvert. Comme chaque année l'agence Pôle Emploi de Brive ouvre sa ligne téléphonique dédiée au recrutement des cueilleurs des pommes du Limousin. Et il en faut beaucoup : environ 4000.

La plupart des cueilleurs seront recrutés directement par les pomiculteurs qui reprennent souvent les mêmes personnes d'année en année. Et même si la récolte s'annonce faible cette année, une baisse de 25 % par rapport à l'an dernier à cause du gel du printemps, il en faudra sans doute autant. "Plus la récolte est belle, plus on cueille vite, explique Laurent Rougerie, président de l'AOP Pommes du Limousin. Et quand la récolte est plus difficile, le rendement d'un cueilleur est moindre".

Des réunions d'informations collectives

Le Point Pommes de l'agence Pôle Emploi de Brive fait l'interface entre candidats et pomiculteurs. Il permet chaque année de recruter entre 3 et 400 cueilleurs supplémentaires. Tout le monde peut postuler. "Depuis l'an dernier nous faisons des réunions d'informations collectives pour expliquer ce qu'est la campagne pomme , souligne la directrice de l'agence Geneviève Murat. Pour qu'un candidat potentiel sache à quoi s'attendre quand il sera dans un verger". On peut déposer sa candidature sur le site internet de Pôle Emploi ou via le numéro de téléphone du point Pomme 05 55 92 12 51