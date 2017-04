"C'est qui le patron ?!" lance une pizza et un jus de pomme créés par les consommateurs

C'est la nouvelle idée du Carpentrassien Nicolas Chabanne et de sa marque "C'est qui le patron ?!" : impliquer les consommateurs dans l'élaboration de produits alimentaires. Après le succès de son lait, voici donc le jus de pomme et la pizza.

"C'est qui le patron ?!", c'est une idée : impliquer les consommateurs dans l'élaboration de ce qu'ils vont manger. Leur demander, dès le début, ce qu'ils veulent. Ça a commencé l'année dernière, avec du lait. Sur Internet, des milliers de gens ont plébiscité un lait français, issu de vaches nourries correctement par du fourrage local. Le produit est lancé, vendu dans la grande distribution et le succès est fulgurant : 9 millions de briques vendues en quelques mois.

Devant un tel succès, "C'est qui le patron ?!" a récidivé, cette fois pour un jus de pomme et une pizza. Là encore, des milliers de personnes participent. Pour la pizza, elles demandent une vrai sauce tomate, un vrai fromage et 60% de garniture - contre 40% dans la plupart des produits industriels. Chaque option améliorant la qualité augmente aussi le prix. Au final, les consommateurs ont élaboré une pizza 3 fromages, dont le prix avoisine les 4 euros 50. Pour une pizza fabriquée à l'aide de produits de qualités, et dont chacun peut connaître précisément les ingrédients.

Le jus de pommes et la pizza seront dans les rayons des supermarchés début mai. Sur le site de "C'est qui le patron", vous pouvez actuellement voter pour du beurre bio ou de la compote de pomme.